Isenbüttel

„Unsere Werkstatt ist gut durchlüftet, und mit Maske zu filzen ist nicht anstrengender“, stellt Silke Schnau fest. „Und Weihnachten steht vor der Tür, viel Zeit für Weihnachtsgeschenke bleibt nicht mehr“, ergänzt Esther Bartschies. Die beiden Macherinnen der Textilwerkstatt 37 in Isenbüttel haben sich wieder ein abwechslungsreiches Programm bis Ende des Jahres ausgedacht und die Werkstatt Corona-gerecht eingerichtet. Bis zu fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen können an den Filzkursen teilnehmen, bei den Nähkursen sind es bis zu drei Teilnehmer. „Somit ist der Abstand gewahrt und jeder kommt noch zu seinem Spaß“, betont Schnau. Eine Anmeldung telefonisch oder per Mail ist erforderlich.

Das Programm reicht von spätsommerlich bis weihnachtlich

Viel mehr als Stricken und Filzen: In der Isenbütteler Textilwerkstatt 37 wird auch geplauscht und über Ideen gefachsimpelt. Quelle: Andrea Posselt

Los geht es – die Kurse finden immer mittwochs statt – am 16. September, spätsommerlich mit Handyhüllen, am 23. September weiter mit Windlichtern, am 30. September mit Schichtbällen. Im Oktober wird es herbstlich am 7. Oktober mit Herbstlaub und Eicheln, am 28. Oktober mit Trollen und Wichteln. Der November wird herbstlich-weihnachtlich am 4. November mit Herbstzwergen, am 11. November mit herbstlichen Bäumen, am 18. November werden Seifen umfilzt und am 25. November entstehen adventliche Lichtgläser.

Im Dezember wird es, wie soll es auch anders sein, weihnachtlich mit Nikolaussocken am 2. Dezember, am 9. Dezember mit Weihnachtsmännern, und am 16. Dezember besteht die Chance, noch schnell Weihnachtsgeschenke zu zaubern. Außerdem gibt es auch wieder eine Filzwoche von Montag, 19. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Nähkurse gibt es einmal im Monat freitags

Nähen kann Interessierte an den Freitagen, 18. September, 30. Oktober, 20. November und 18. Dezember. Die Filzkurse finden jeweils von 16 bis 18 Uhr statt, die Nähkurse von 15 bis 18 Uhr. Jeder Termin ist ein abgeschlossener Kursus. Die Filzkurse eignen sich für alle ab sechs Jahre, die Nähkurse ab neun Jahre. Erwachsene sind willkommen. Die Teilnahme kostet beim Filzen 15 Euro inklusive Material, beim Nähen 23 Euro inklusive Material, zahlbar bei Kursbeginn.

Anmelden kann man sich bei Silke Schnau, Tel. (0 53 74) 67 34 12, oder per Mail: kontakt@textildesign-silke-schnau.de. Weitere Infos und das Hygienekonzept sind zu finden auf www.textildesign-silke-schnau.de. Die Textilwerkstatt 37 befindet sich in Isenbüttel in der Schulstraße 37.

