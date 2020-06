Die Botschaft des Hahns auf Isenbüttels Kirche

Isenbüttel

Wenn in Isenbüttels St. Marienkirche kein Pastor predigt und man von der sonst üblichen Liturgie abweicht, dann ist Gottesdienst Anders. Ein siebenköpfiges Team – in aller Regel musikalisch unterstützt von der Band Klangfarben – zeichnet dafür verantwortlich. Diesmal widmete es sich gemeinsam mit den Besuchern dem Thema „Ausweg“.

Daniela Waßmann, Thorsten Güldner, Michaela Bosowski, Norbert Schnars, Andrea Lustig, Henning Volkmar und Birgit Fichtner hießen die Isenbütteler zum Gottesdienst Anders in der St. Marienkirche willkommen. Doch allzu lang verweilte dort niemand. Denn mit Pastor Michael Bausmanns Segen begaben sich alle schon wieder nach draußen, galt es doch einen Meditationsweg zu erkunden. Der führte von der Kirche aus über den Gutsplatz, vorbei am Kindergarten und entlang der Hehlenriede bis in den Pfarrgarten.

Anzeige

Meditationsweg mit neun Stationen

Neun Stationen entlang des Meditationsweges luden zum Verweilen ein, Texte auf Schautafeln regten zur inneren Einkehr an. So galt das Augenmerk der Wanderer unter anderem dem Hahn, der hoch oben auf der Turmspitze der St. Marienkirche sitzt. Mit einem Teleskop, das natürlich nach jedem Durchschauen desinfiziert wurde, versuchten die Besucher, einen Blick auf den Vogel zu erhaschen. Der zeigt übrigens nicht bloß die Windrichtung. „In unserer Religion ist der Hahn auch Symbol für Christus selbst: Mit dem Hahnenschrei endet die Nacht und ein neuer Tag beginnt – mit Christus endet die Dunkelheit der Sünde und des Todes. Das Krähen des Hahns weckt die Menschen aus dem Schlaf – Christus erweckt zum ewigen Licht und zum ewigen Leben“, erfuhren die Wanderer.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Mehr Bewusstsein für das eigene Leben entwickeln

In welcher Reihenfolge sie die Stationen ansteuerten, blieb ihnen überlassen. Ein Übersichtsplan half ihnen, den Überblick nicht zu verlieren. Am Brunnen nahe des Kindergartens erklärte ihnen das Gottesdienst-Anders-Team die Bedeutung des „lebendigen Wassers“ von Jesus Christus: Wer davon trinkt, wird nie wieder dürsten. An weiteren Stationen bot sich die Chance zu einem Gespräch oder Gebet mit Pastor Bausmann. Oder man lauschte dem Spiel der Band Klangfarben.

Nach und nach schmückten die Wanderer zu guter Letzt das verblichene Holzkreuz im Pfarrgarten mit bunten Bändern. So setzten sie den Gedanken, die kleinen Dinge, die das Leben farbenfroh machen, mehr wertzuschätzen, gleich in die Tat um. Im Gegenzug erhielten sie das für den Gottesdienst Anders typische Give-away – diesmal kleine, von Daniela Waßmann bunt bemalte Holzkreuze. Alle Texte können auf der Internetseite www.kirche-isenbuettel.de abgerufen werden. Wer möchte, kann den Meditationsweg so noch einmal gehen, wenn auch ohne die begleitenden Aktionen.

Von Ron Niebuhr