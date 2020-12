Die Alte Schule in Allerbüttel hat jetzt eine regendichte Tür

Allerbüttel

Aus Alt mach Neu: Die historische Holztür in Allerbüttels unter Denkmalschutz stehender Alter Schule ist generalüberholt worden. Damit erfüllte sich für viele Bürger, allen voran für den Dorf- und Kulturverein, ein lang gehegter Herzenwunsch. Die Gemeinde Calberlah ließ sich das rund 18 000 Euro kosten.

Wohl seit „wenigstens zehn Jahren“ hat der Dorf- und Kulturverein um Christiane Reimann immer wieder auf Probleme mit der Tür hingewiesen. Zuletzt erlebten die Vereinsmitglieder beim Herbstputz rund um das historische Gebäude eine klatschnasse Überraschung. Als die Helfer vor einem kräftigen Regenschauer Zuflucht im Gebäude suchten, lief Wasser unter der geschlossenen Tür hindurch in der Flur. Spätestens da war klar, dass etwas passieren muss.

Die ausgetretenen Stufen waren Grund für das Wasser im Flur

Bewusst war das auch der Gemeinde als Eigentümerin der Alten Schule, nur „mal fehlten die Mittel, mal funkte der Denkmalschutz dazwischen – irgendwas war immer“, sagte Bürgermeister Thomas Goltermann. Nun aber hat es geklappt. Monique Suck aus der Gemeindeverwaltung betreute das Projekt als Bauleiterin in enger Abstimmung mit Inga Binnewies, die beim Landkreis Gifhorn für die Baudenkmalpflege zuständig ist. Die Stufen vor der Tür, vor allem die oberste, waren „doch schon sehr ausgetreten“, berichtete Suck. So konnte Regenwasser unter der Tür hindurch in den Flur eindringen.

Folglich ließ man die Stufen durch einen Steinmetz wieder in Form bringen. Beim Ausbau der ebenfalls zur Restauration vorgesehenen Tür bestätigte sich, was man schon vermutet hatte: Auch das Schwellenholz hatte durch eingedrungene Feuchtigkeit und Insekten seine besten Tage lange hinter sich. „Es war stark beschädigt“, wies Zimmermann Marc Naumann auf ein als Würfelbruch bezeichnetes Schadensbild hin. „Selbstverständlich haben wir die Schwelle gleich erneuern lassen“, sagte Bürgermeister Goltermann. Es hätte keinen Sinn gemacht, Tür und Zarge des auf der Wetterseite gelegenen Haupteinganges aufwändig zu restaurieren, nur um später alles wieder auszubauen, weil man sonst unmöglich an die marode Schwelle kommt.

Farben wie bei vergleichbaren Gebäuden aus der Zeit um 1880

Als kniffelig erwies sich die Wahl der Farbe. Bei der Restauration versuchte man die seit 1886 aufgetragenen Farbschichten zu ermitteln. Zweifelsfrei klären ließ sich dennoch nicht, wie die Tür ursprünglich mal ausgesehen hat. Mit dem Denkmalschutzamt verständigte sich die Gemeinde letztlich darauf, Farben zu wählen, die vor rund 140 Jahren bei vergleichbaren Gebäuden in der Region gebräuchlich waren. Vom Stil her komme die Tür diesen historischen Vorbildern jetzt sehr nah, erklärte Bauleiterin Suck.

Gut neun Monate hielt das Projekt die Verwaltungsmitarbeiterin auf Trab. Hoch her ging es noch einmal zum Ende hin, „denn da musste alles Hand in Hand gehen. Wir konnten die Alte Schule ja nicht offen lassen“, sagte sie. Dass alles glatt lief, sei der tollen Zusammenarbeit mit den beteiligten Firmen und dem Denkmalschutzamt zu verdanken, betonte Suck. „Und natürlich auch dem starken Engagement unserer Bauleiterin“, ergänzte Goltermann.

Das Ergebnis erfreut alle Beteiligten

Vom Ergebnis zeigte sich der Bürgermeister ebenso begeistert wie Dorf- und Kulturvereinsvorsitzende Reimann und Allerbüttels Ratsherr Horst-Dieter Hellwig. „Das ist optimal gelaufen“, freute sich Letzterer. Und Reimann lobte: „Es ging Schlag auf Schlag.“ Zwar ließ sich die Gemeinde die Restauration von Tür, Zarge und Schwelle einiges kosten. „Aber das war es uns wert. Wir möchten die Alte Schule ja fürs Dorf erhalten“, unterstrich Goltermann.

