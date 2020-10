Der neue Wettmershäger Spielplatz wird freigegeben

Wettmershagen

Die Umbauarbeiten auf dem Spielplatz „An der Kirche“ in Wettmershagen sind beendet. Mit Hilfe der fleißigen Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der Verwaltung und einiger freiwilliger Helfer aus den Ortsteilen kann der Spielplatz in Wettmershagen nach der Modernisierung endlich wiedereröffnet werden. Am Donnerstag, 28. Oktober um 15 Uhr ist es soweit, der Spielplatz wird für die Kinder und Familien zum Spielen freigegeben. Allerdings gilt es, die notwendigen Corona-bedingten Richtlinien einzuhalten.

Auch für den Aufenthalt auf einem Spielplatz gelten Corona-Regeln

So können dann Kinder bis zum zwölften Lebensjahr unter Aufsicht einer volljährigen Person den „ Spielplatz an der Kirche“ in Wettmershagen wieder benutzen. Dabei soll jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen Abstand vom 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, einhalten. Gruppenbildungen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten sind verboten. Der Mindestabstand ist auch beim Spielen einzuhalten und Eltern haben die besondere Verantwortung, auf die Umsetzung sowohl der Spielplatz- als auch der Coronaregeln zu achten.

Den Spielplatz darf nur betreten, wer keine Symptome hat, die auf Covid-19 hindeuten. Dazu gehören beispielsweise Husten, Fieber oder Halsschmerzen.

Warum der Spielplatz in Wettmershagen eine besondere Rolle spielt

Der Wettmershäger Spielplatz soll als Muster für andere Spielplätze in der Gemeinde Calberlah genutzt werden, um nach diese nach dem Vorbild umzugestalten. Der Arbeitskreis Spielplätze der Gemeinde hatte die Reihenfolge der Sanierungen festgelegt und Vorschläge für die Auswahl der Spielgeräte erarbeitet.

Von der AZ-Redaktion