Was ist anders an Asphalt mit der Typenbezeichnung AC32TN aus Braunschweig wie an Asphalt mit der Typenbezeichnung AC32TN aus Gifhorn? Der Gemeinderat in Ribbesbüttel weiß es nicht, kann aber wegen dieser scheinbaren Differenzen die Bushaltestelle in Ausbüttel vorerst nicht fertig stellen.