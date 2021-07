Isenbüttel

Im Westen von Isenbüttel ist der Bahnübergang Bornsiek gesperrt, im Osten die Strecke zwischen Mittel- und Sandstraße: Nach wie vor beeinträchtigen die Arbeiten an der Landesstraße 292 den Verkehr rund um den Ort. Und manchmal ist es nicht ganz einfach, dabei den Überblick zu behalten, wo man gerade fahren darf und wo nicht.

In ihrem aktuellen Baustellen-Newsletter weist die Gemeinde darauf hin, dass zwar zwischen dem Reuteranger und Bornsiek die Landesstraße gesperrt ist, dass von Isenbüttel aus aber sowohl die Arztpraxen als auch das Einkaufszentrum am Reuteranger erreichbar ist. Die Siedlung Bornsiek hingegen ist lediglich von Gifhorn über die alte B4 vorbei am Reiterhof und der Kläranlage erreichbar.

Die beiden Buslinien müssen über Ausbüttel und Lindenstraße ausweichen

Das bedeutet, dass die Buslinien 159 und 180 die beiden Haltestellen Ausbüttel Reiterhof und Isenbüttel Siedlung zurzeit nicht erreichen, sondern über Ausbüttel und Lindenstraße nach Isenbüttel fahren – beziehungsweise umgekehrt. Zu den fahrplanüblichen Zeiten fährt jedoch ein Anruf-Linien-Taxi nach Bornsiek. Fahrtwünsche müssen spätestens 60 Minuten vor Abfahrt unter Tel. (01803) 11 22 01 angemeldet werden. Die Arbeiten am Bahnübergang sollen am 28. August erledigt sein, dann kann die Strecke wieder freigegeben werden – wenn es keine unerwarteten Verzögerungen gibt.

Im Osten Isenbüttels wird noch bis Ende August der Radweg an der Calberlaher Straße ausgebessert. In dieser Zeit müssen Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Straße fahren. Wegen des starken Verkehrs zwischen Haustenbecker Straße und Calberlah empfiehlt die Gemeinde, dass die Radler – besonders mit Kindern – alternative Strecken nutzen, beispielsweise über Wasbüttel.

Mitte September soll die Strecke zwischen Mittel- und Sandstraße freigegeben werden

Voraussichtlich Mitte September – so die aktuelle Planung – kann die Landesstraße zwischen Mittel- und Sandstraße wieder frei gegeben werden, dann ist auch die Sandstraße wieder befahrbar. Zurzeit ist sie Sackgasse. Dass die Arbeiten an diesem Teilstück der Landesstraße länger dauern als geplant, hängt mit dem Bauuntergrund zusammen. Zurzeit findet eine Plattendruckuntersuchung statt, dafür wurden zwei Testfelder angelegt. Anschließend wird entschieden, welcher Unterbau erforderlich ist, bevor der Asphalt eingebracht werden kann.

Die Gemeinde bedauert, dass die Sandstraße deshalb weiterhin für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben muss. „Eine Freigabe der Sandstraße zum jetzigen Zeitpunkt kann aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht umgesetzt werden“, heißt es in ihrem Newsletter. „Immerhin fahren werktags stündlich vier Busse durch die schmale Straße, hinzu kommt der starke Fahrradverkehr durch die Sandstraße.“

Und wann ist Isenbüttel seine Baustellen komplett los? „Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Gesamtmaßnahme von der alten B 4 bis Calberlah im Dezember 2021 fertiggestellt ist“, schreibt die Gemeinde im Newsletter.

