Der Schmuck am Wichernkranz in Ribbesbüttels Kirche wird von Woche zu Woche mehr

Ribbesbüttel

In Ribbesbüttel erstrahlt die St. Petri Kirche jeden Adventssamstag von 17 bis 19 Uhr bunt erleuchtet. Die Kirche ist in dieser Zeit geöffnet und für jeden zugänglich. In der Kirche befindet sich ein Wichernkranz, der von den Besuchern geschmückt werden kann. Besonders die Kinder der Ribbesbütteler Kita Drachenburg und der Grundschule Ribbesbüttel – alle haben einen Flyer bekommen –, aber auch alle anderen Kinder und Junggebliebenen sind aufgerufen, den Kranz mit selbstgebastelten Engeln und Sternen zu behängen.

Jedes Wochenende die Gemeinde dann ein Bild von dem neu geschmückten Kranz auf ihre Homepage www.kirche-ribbesbuettel.de. „Wir wollen mit dieser Aktion die Adventszeit für die Menschen in unseren Orten festlich und kreativ gestalten“, erklärt Pastor Michael Bausmann.

So kommen die Bastelarbeiten an den Kranz

Der Flyer steht unter dem Titel „Warten auf Weihnachten ist nicht abgesagt!“ Darin heißt es, dass der Stern oder Engel aus verschiedenen Materialien entstehen kann, Stroh, Papier, Holz, Folie oder etwas anderem. Der Anhänger kann an einem Mittwochnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr im Pfarrhaus abgegeben werden, dann wird er am nächsten Adventssamstag an den Kranz gehängt – oder die Kinder kommen selber an einem Adventssamstag zwischen 17 und 19 Uhr in die Kirche und hängen ihn auf.

Nach und nach werden die 24 Kerzen am Wichernkranz entzündet, für jeden Tag eine. Und nach und nach kommt auch der Schmuck dazu. Und am Samstag, 9. Januar, können die fleißigen Bastler ihren Engel oder Stern wieder in der Kirche abholen und bekommen ein kleines Geschenk zum neuen Jahr.

Johann Hinrich Wichern gilt als Erfinder des Adventskranzes

Der Wichernkranz geht auf Johann Hinrich Wichern zurück, der als Vater des Adventskranzes gilt. Er hatte einen Kranz mit 24 Kerzen im von ihm geführten Rauhen Haus in Hamburg, in dem Waise und Obdachlose Heimat und Ausbildung fanden, aufgehängt, um die Frage danach, wann denn endlich Weihnachten sei, anschaulich zu beantworten.

