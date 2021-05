Der Edesbütteler Spielplatz soll umgestaltet werden – aber wer zahlt?

Samtgemeinde Isenbüttel

Der Spielplatz am Edesbütteler Freibad soll erneuert werden . Dafür möchte die Gemeinde Calberlah einen nicht unerheblichen Zuschuss von der Samtgemeinde haben. Damit befasste sich jetzt der Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Isenbüttel. Das Gremium tagte coronakonform in der Aula der Calberlaher Realschule.

Die Gemeinde Calberlah plant, den Spielplatz am Freibad zu erneuern, und hat den Wunsch geäußert, dass sich die Samtgemeinde Isenbüttel an den Kosten beteiligt. Das allerdings sei eigentlich nicht Job der Samtgemeinde, sagte Bauamtsleiter André Fröhling unter Verweis auf einen bestehenden Vertrag mit der Mitgliedsgemeinde. Beschließe die Politik dennoch, die Gemeinde zu unterstützen, schaffe sie womöglich einen Präzedenzfall, auf den sich andere Kommunen berufen könnten. Konkret geht es um einen 50-prozentigen Zuschuss bei Gesamtkosten von wohl rund 24.000 Euro, wie es in der Vorlage heißt.

„Es gibt eine klare Vereinbarung, dass wir nur mit im Boot sind, wenn abgängige Geräte ersetzt werden müssen“

Edmond Worgul (Die Linke) begrüßte es, dass sich etwas tun soll auf dem Spielplatz, lehnte aber ab, dass sich die Samtgemeinde finanziell beteiligt. „Es gibt eine klare Vereinbarung, dass wir nur mit im Boot sind, wenn abgängige Geräte ersetzt werden müssen“, sagte er. Das sei nicht der Fall. Vorsitzende Marianne Marschhause bestätigte, dass bei der jüngsten Überprüfung keine Mängel aufgefallen seien. Horst-Dieter Hellwig (UWG) dagegen meinte, dass auch Freibadbesucher den Spielplatz nutzten. Es handele sich um einen Sonderfall, aus dem andere Gemeinden keinen Anspruch auf Unterstützung bei Spielplatzsanierungen ableiten könnten.

Bürgervertreter Eberhard Müller bezweifelte, dass Badegäste dorthin gehen, da „der Spielplatz eine ganze Ecke außerhalb des Freibades liegt“. Der Platz habe keinen Nutzen für die Samtgemeinde. Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff erklärte, dass man nicht zur Beteiligung an den Kosten verpflichtet sei, da es sich nicht um Ersatzbeschaffungen einzelner Geräte, sondern um eine Neugestaltung des Platzes handele. Er regte an, den bestehenden Vertrag mit der Gemeinde auslaufen zu lassen. Beschleunigen ließe sich das vielleicht durch Zahlung einer Ablösesumme. Auf Antrag von Worgul empfahl der Ausschuss, die Sache zu vertagen, bis Samtgemeinde- und Gemeindeverwaltung darüber verhandelt haben.

Von Ron Niebuhr