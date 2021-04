Der Allerbütteler Bernd Schulz baut Bilder aus Licht

Allerbüttel

Schon lange hatte Bernd Schulz die Idee, einen Bildband der etwas anderen Art zu machen. „Und immer wieder ist das Projekt liegen geblieben“, sagt der 60-jährige Allerbütteler. Bis er im vorigen Herbst dann doch damit angefangen hat, die Bilder für „Lichter“ zu machen, die Texte stammen von Tilman Thiemig.

Wobei „Bilder“ nicht ganz trifft, was Schulz da unters Volk bringen will. „Ich sehe mich selber weniger als Fotografen, eher als Bildhauer.“ Skulpturen aus Licht sind es, die er erschafft und dann mit der Kamera festhält. Und zu den Bildern schreibt Thiemig einen Text. „Das sind Gedanken zum Weiterspinnen, keine fertigen Geschichten“, sagt Schulz. Und es ist auch keine fortlaufende Geschichte, die sich durch das Buch zieht – jede Geschichte steht für sich.

Georg Lichter ist „jemand, der die Welt mit anderen Augen sieht“

Der Ich-Erzähler des Buchs ist Georg Lichter, eine Kunstfigur. „Vergleichbar mit einem Toren wie Simplicissimus oder mit Forrest Gump“, sagt Schulz. „Jemand, der die Welt mit anderen Augen sieht, der Dinge anders wahrnimmt als andere.“ Vielleicht hat Schulz selber ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Georg Lichter, denn auch die Licht-Werke, die er für das Buch entwickelt, bilden keine Realität, sondern Assoziationen ab.

Beschreibt Lichters Welt: Tilman Thiemig. Bildquelle: Janina Snatzke

Wie zum Beispiel das Titelbild der Homepage, entstanden auf einer großen Wiese, als die Sendemasten in der Nähe des Autobahnkreuzes Wolfsburg-Königslutter noch standen. Lichtblasen ziehen sich durchs Bild. Seifenblasen, Heißluftballons – oder Lichtsignale an Außerirdische? Ein bisschen Science Fiction ist auf alle Fälle dabei.

Die Lichtquellen bastelt Bernd Schulz mit viel Klebeband selbst

Der Allerbütteler erklärt, wie dieses Bild entstanden ist. „Als Erstes hatte ich den Ort – das ist meistens so.“ Dann fuhr er mehrmals tagsüber dort hin, um den optimalen Standort für die vier bis fünf Kameras – Schulz fotografiert sowohl digital als auch analog, dann auf Diafilm – zu finden. „Und dann habe ich überlegt, was ich da bauen und konstruieren will.“ In diesem Fall die Licht-Blasen. Schließlich musste Georg Metzler, das Modell für dieses Werk, Zeit haben, und Schulz musste seine Lichtquellen basteln. „Das geht meist relativ schnell und mit viel Klebeband“, lacht er. Die Belichtung dauerte eine halbe Stunde. Während Modell Metzner möglichst still stehen musste, bewegte sich Schulz mit seinen Lichtquellen über die Wiese, um die Skulpturen aus Licht zu schaffen. „Das Licht wird so zu Material, und zu jedem Motiv gibt es eine Metaebene, die Gedanken dahinter“, sagt Schulz.

Baut Lichters Welt: Bildhauer Bernd Schulz. Bildquelle: Thora Kraft

„Das Projekt macht Spaß, aber es muss auch finanziert werden“, so Schulz, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einer halben Stelle an der TU Braunschweig dafür sorgt, künftigen Architekten auch den künstlerischen Aspekt ihrer Arbeit näher zu bringen. Aber Ausstellungen und andere Projekte ruhen wegen Corona. Deshalb haben Thiemig und er überlegt, das Buch „Georg Lichter“ als Crowdfunding-Projekt zu finanzieren. „Immer, wenn ein bisschen Geld zusammen ist, sodass ein halber Arbeitstag finanziert ist, entwickele ich das nächste Bild – je mehr Geld über das Crowdfunding zusammen kommt, desto eher ist das Buch fertig.“ Er hofft, im Herbst zwischen 50 und 80 Bilder und Texte zusammen zu haben, um dann „wenigstens schon mal einen Dummy zu entwickeln“. Dann geht’s auf Suche nach einem Verlag, der ein wirklich hochwertiges, anspruchsvolles Buch daraus macht. Erscheinungstermin offen.

Das ist Bernd Schulz

Bernd Schulz ist 1961 in Wolfsburg geboren. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Maurerlehre, an die er ein Architekturstudium an der FH Hildesheim/Holzminden anhängte. 1986 ging Schulz ans Braunschweig-Kolleg, studierte anschließend an der HBK Braunschweig Bildhauerei, Fotografie und Malerei. Schulz war Meisterschüler von Lienhard von Monkiewitsch. Von 1998 bis 2002 hatte er Lehraufträge für Bildhauerei, Malerei und Ausstellungskonzeption an der HBK Braunschweig. Er ist freier Mitarbeiter am Kunstmuseum Wolfsburg und an der Städtischen Galerie Wolfsburg, außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAK, dem Institut für architekturbezogene Kunst der TU Braunschweig. Zahlreiche Ausstellungen gehören zu seiner Vita, unter anderem nahm er mehrfach an der Phänomenale in Wolfsburg teil, „Finestre Impannate“ war im Alvar Aalto Kulturhaus in Wolfsburg zu sehen, „Schattenloser Raum“ im Phaeno.