Das bewegte die Gemeinde Ribbesbüttel in der ablaufenden Wahlperiode

Ribbesbüttel

Zum Ende der Wahlperiode nahm Ribbesbüttels Bürgermeister Hans-Werner Buske die Ratssitzung zum Anlass, um auf das Erreichte zurück zu blicken. Und auch, um langjährige Ratsmitglieder auszuzeichnen, allen voran Heinrich Stieghahn. Der war 28 Jahre lang Bürgermeister in der Gemeinde!

Die Gemeinde brachte in Vollbüttel das neue Baugebiet Langen Ehlern auf den Weg, verkraftete dafür eine Vollsperrung samt Umleitung über Druffelbeck, und realisierte ebenfalls unterstützt von der Samtgemeinde ein neues Wohngebiet in Ribbesbüttel. Gewerbeflächen habe man in Ribbesbüttel und Ausbüttel ausgewiesen, teils mit „mehr Interessenten als Grundstücken“, sagte Buske in seinem Rückblick.

Blick auf die ablaufende Wahlperiode: In den vergangenen fünf Jahren entstanden in der Gemeinde Ribbesbüttel neue Baugebiete, etwa in Vollbüttel. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Mit Rötgesbüttel gelang die Aufnahme ins Förderprogramm Dorfentwicklung. Den ehemaligen Jugendtreff in Vollbüttel hat man als Vereinstreffpunkt etabliert. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Samtgemeinde habe die Gemeinde die beste Quote bei der Interessenbekundung erzielt, berichtete Buske. Mit Freifunk habe man bereits am Vollbütteler Raiffeisengebäude und am Ribbesbütteler Gemeindeamt für draht- und kostenlosen Zugang zum Internet gesorgt. „Und unsere Verwaltung haben wir erfolgreich auf E-Government umgestellt – trotz gerade einmal 1,6 Mbit im Upload!“, sagte der Bürgermeister.

Tierheim Ribbesbüttel: Für den geplanten Neubau hat die Gemeinde Ribbesbüttel inzwischen ein geeignetes Grundstück gesichert. Quelle: Lea Behrens Archiv

Für den geplanten Neubau des Tierheimes hat sich die Gemeinde inzwischen ein Grundstück gesichert. Mit Bürgerinitiativen sprach man, um gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Rückblick im Gemeinderat Ribbesbüttel: Für den neuen Standort braucht der Korbflechter noch Spenden, um Baumaßnahmen zu finanzieren. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

Zudem sei es gelungen, für den seit Jahrzehnten in der Gemeinde an der Bundesstraße 4 ansässigen Korbflechter einen neuen Standort zu finden. Gebraucht würden aber noch Spenden, um dort nötige Baumaßnahmen zu finanzieren, sagte Buske. Nur für die Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner fand man noch keine dauerhafte Lösung: „Wir werden mit ihm wohl leben müssen“, meinte er.

Kleine Gemeinde: Ohne Infrastruktur, aber mit engagierten Bürgern

Sein Dank galt letztlich allen Bürgern, Feuerwehr, Vereinen und Gruppen sowie Ratskollegen, die sich für die Gemeinde unermüdlich eingesetzt haben. „Wir sind eine kleine Gemeinde ohne Infrastruktur und mit wenig Geld, aber mit engagierten Bürgern und beachtlicher alternativer Energiegewinnung aus Windkraft und Biogas. Wir reden nicht bloß übers Klima, wir handeln“, fasste Buske es zusammen. Nach einer anfänglichen Findungsphase klotzten Rat und Verwaltung richtig ran. „Und wir schalten mindestens noch einen Gang höher“, versicherte Buske.

Für den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund zeichnete Buske seinen Vorgänger Heinrich Stieghahn (CDU), der seit 1986 im Rat aktiv und 28 Jahre Bürgermeister war, mit einer Ehrenmedaille aus. Stieghahn sei für ihn ein Vorbild, sagte Buske, denn „es gibt für ihn nur eines: die Gemeinde Ribbesbüttel.“ Albert Jäger (CDU) ist seit 20 Jahren ehrenamtlich in der Politik, ebenso Stefan Löbbecke (CDU) und Erich Müller (SPD). Dafür bekamen sie Silberne Ehrennadeln. Buske selbst ist seit 15 Jahren im Rat aktiv. Er erhielt eine Bronzenadel. In Abwesenheit geehrt wurden Ulf Kehlert (SPD) für 25 Jahre Ratsarbeit mit einer Gold- und Michael Kraft (CDU) für 15 Jahre mit einer Bronzenadel. „Mein Dank gilt euch allen. Gemeinsam bringen wir unsere Gemeinde weiter voran“, sagte Buske.

Investitionsstau in der Gemeinde Ribbesbüttel

Einstimmig sprach sich der Rat für die Ergänzungs- und Abrundungssatzung „Schmiedeberg-Süd“ in Vollbüttel aus. Zur Kenntnis nahm man die Ergebnisse des Landesrechnungshofes aus der Prüfung der Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände. In der Gemeinde Ribbesbüttel sei ein Investitionsstau vor allem an Dorfgemeinschaftshäusern und Straßen erkennbar, sagte Buske.

Von Ron Niebuhr