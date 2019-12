Krippenspiel mal anders: Darum wird in Calberlah das Volk gezählt

Calberlah

Ja war denn schon Weihnachten? Das dürfte sich mancher Besucher der Calberlaher Christuskirche am Sonntag gefragt haben. Prächtiger Weihnachtsbaum, vier brennende Kerzen auf dem Kranz, rappelvolle Sitzreihen und ein Krippenspiel sprachen klar dafür, dass Heiligabend war. Doch Irrtum, es war die Premiere des Krippenspiels ehemaliger Konfirmanden.

Die Besucher waren schon vor der Kirche gleich mittendrin im Krippenspiel, mussten sie doch erst einmal die Volkszählung über sich ergehen lassen. Und drinnen erfuhren sie von König Herodes auch gleich den Grund dafür: „ Calberlah, 12 000 Einwohner. Das kann doch nicht passen!“ Und weil in der Einwohnerstatistik von Calberlah irgendwie der Wurm drin war, mussten sich überall im Land die Menschen registrieren lassen – und zwar in ihrem Geburtsort.

Wein für den Statthalter

Das löste bei Maria und Josef aus Nazareth nicht gerade Jubelschreie aus: „ Josef stammt aus Bethlehem. Wisst ihr, wie weit das weg ist? Ich habe schon genug zu tun mit dem Haus. Und das Kind kommt auch bald“, jammerte Maria, strich sich über den schon kugelrunden Bauch und fegte weiter. „Ach, das Glück der Frauen: Nie arbeitslos! Aber du musst sie besser erziehen! Sonst tanzt sie dir irgendwann auf der Nase herum“, flüsterte der böse Geist Belial Josef ein.

Belial schlich im Auftrag von Herodes herum, um Zwietracht zu säen. Der sorgte sich nämlich, dass das Volk sich gegen ihn erheben könnte, machte doch das Gerücht von der Ankunft eines neuen Königs die Runde. Und Herodes wollte auch nicht den Zorn von Quirinius auf sich ziehen. Zum Glück ließ sich Roms Statthalter erst einmal mit Wein besänftigen: „Der ist wirklich lecker! Wie hieß der noch gleich?“ Chateau Reibach natürlich – ein Gag für Insider, denn im Krippenspiel 2018 hieß der Wein genauso.

Die Botschaft ist unmissverständlich

Im weiteren Verlauf trafen durch Belials Einflüsterungen fremdenfeindliche Hirten auf die heiligen drei Könige. „Was wollt ihr denn hier?“, ätzten die Hirten. „Wir folgen einem Stern“, erwiderten die Könige. Was eine Hirtin mit „Also ich folge nur dem Brian auf Twitter“ quittierte. Der gute Geist Esther hatte derweil wegen Belials durchtriebenen Spiels so seine liebe Mühe, die Hirten auf den Weg nach Bethlehem zu bringen: „Irgendwie habe ich das leichter in Erinnerung“, stöhnte Esther. Letztlich kamen doch alle dort an.

Auch Maria und Josef, denen die Wirtsleute immerhin noch einen Platz im Stall anbieten konnten, der übrigens „mal eine Art Eventgastronomie“ werden sollte. Belial kriegte sich nicht ein beim Anblick der Schlussszene: „Die drei Spinner zusammen mit den Bauern im Stall an einer Krippe – das kann man sich nicht ausdenken!“ Doch die Botschaft war unmissverständlich: Im Angesicht von Gott und seinem Sohn Jesus „gibt es kein arm und reich, kein oben und unten. Wir gehören alle zu einer Menschheitsfamilie.“ Als sich selbst Belial für diese Idee gewinnen ließ und kündigte, torkelte Quirinius hackedicht herein: „Na, du hast deinen Laden ja voll im Griff, Herodes!“ Das Publikum applaudierte lautstark.

Ja, man darf das!

Pastorin Sina Schumacher dankte alle Mitwirkenden, insbesondere auch Organist Andreas Sass, Licht- und Tontechniker Ernst Zimmermann sowie nicht zuletzt Autor Dennis Hotop. „Eine moderne Fassung des Krippenspiels aufführen? Darf man das? Ja, man darf das!“, sagte Schumacher. Denn der Glaube sei ja auch kein starres Konstrukt, sondern etwas, dass man „immer wieder neu entdecken kann.“ Und doch kommt die klassische Fassung der wohl bekanntesten Bibelgeschichte nicht zu kurz in Calberlah.

Von Ron Niebuhr