Ein Jahr lang haben Calberlahs Rewe-Kunden Pfandbons in den Spendenkasten neben dem Leergutautomaten geworfen. Das Ergebnis überreichten Marktleiter Juri Judow und sein Assistent Philipp Usemann jetzt an DRK-Vorsitzenden Horst-Dieter Hellwig. Der weiß auch schon, was mit dem Geld passiert.