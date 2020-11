DLRG leistet 2000 Wachstunden am Tankumsee in Isenbüttel

Isenbüttel

Nach einer intensiven Wachsaison am Tankumsee ziehen die Wasserretter von der DLRG-Ortsgruppe Hankensbüttel-Wittingen ein positives Fazit. Rund zwanzig Ortsgruppenmitglieder hätten in diesem Jahr laut Angaben des Vereins insgesamt gut 2000 Wachstunden geleistet. Außerdem konnte trotz der Einschränkungen durch das Corona-Virus zeitweise auch das Schwimmtraining wieder aufgenommen werden.

Ihre Arbeit haben die Wasserretter, auch aufgrund der besonderen Umstände, in diesem Jahr besonders intensiv dokumentiert. „Deswegen werden wir über die Herbst- und Wintermonate hinweg online mit anschaulichem Foto- und Videomaterial über unsere Ortsgruppenarbeit informieren“, sagt Anna Richter, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgruppe zuständig ist, und fügt hinzu: „Auch in besonderen Zeiten sorgen wir für Sicherheit am und im Wasser. Ob vor, während oder nach Corona: Wir erklären gerne, was wir tun und freuen uns immer über Unterstützung.“

Anzeige

Interessierte können Einblicke über den Wachalltag, aber auch über Einsatzübungen und vieles mehr auf dem Instagram-Kanal „dlrg_hankensbuettel-wittingen“ bekommen. Weitere aktuelle Informationen stellt die Ortsgruppe auf ihrer Website www.hankensbuettel-wittingen.dlrg.de zur Verfügung.

Von unserer Redaktion