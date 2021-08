Isenbüttel

Gerade flachste Gerrit Meisel, Sprecher des DLRG-Bezirks Braunschweig, noch, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nur Bootsführer ehrenhalber sei – „für einen Bootsführerschein braucht es etwas mehr, als eine Jacke mit der Aufschrift anzuziehen“ –, da verriet der SPD-Bundestagskandidat am Sonntag am Tankumsee, dass er Inhaber des Bootsführerscheins sei. Und zwar für Segel- und Motorboot binnen. „Das war eine der schwersten Prüfungen, die ich absolviert habe“, erinnerte er sich. Die geliehene DLRG-Jacke passte also auch inhaltlich.

Das SPD-Quartett aus ihm, dem Landratskandidaten Tobias Heilmann, Isenbüttels Bürgermeisterkandidat Jannis Gaus und dem Landtagsabgeordneten und SPD-Unterbezirksvorsitzenden Philipp Raulfs wollte sich den ganz normalen Wachdienst der ehrenamtlichen DLRG-Mitglieder ansehen. Der aber in der Form gar nicht stattfand, weil es Bindfäden regnete. „Macht nichts, da haben wir mehr Zeit zum Reden“, stellte der Technische Leiter des DLRG-Bezirks Heinz Stute fest.

„Investitionen in Badeanstalten, und zwar seitens des Bundes und des Landes“

Der Bedarf war da – das Thema Schwimmkurse für Kinder ganz schnell auf dem Tapet. „Immer weniger Kinder lernen schwimmen – da müssen wir was tun“, sagte Heil. „Investitionen in Badeanstalten, und zwar seitens des Bundes und des Landes.“ „So wie fürs Waldbad in Meinersen“, erinnerte Heilmann an 652 500 Euro Fördermittel für die Sanierung aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Den Vorschlag, Schwimmkurse für Kinder verpflichtend zu machen, sahen die Sozialdemokraten an eine Bedingung geknüpft. Heil: „Dafür muss der Bund den Kommunen auch das Geld zur Verfügung stellen, sonst müssen die Kommunen an anderer Stelle wieder sparen.“ Was auf Dauer dazu führe, dass man Kommunen kaputt spare, ergänzte Heilmann.

Vor allem die Küche, in der für bis zu 20 Personen gekocht wird, ist sehr eng

Henning Evers von der DLRG Hankensbüttel und dort auch Kandidat für das Samtgemeindebürgermeisteramt hatte den Besuch eingefädelt und stellte gemeinsam mit Tobias Tretschok und Stute das DLRG-Haus vor. Gebaut 1976 und in den 1980er Jahren um ein Dachgeschoss aufgestockt, bietet es den Wasserrettern während der Wachwochen zwischen 1. Mai und 1. September ein Dach über dem Kopf – aber auch nicht viel mehr. Vor allem die Küche, in der für bis zu 20 Personen gekocht werde, sei sehr eng. Heilmann wirkte fast ein bisschen erschrocken, als er feststellte: „Unsere Küche zuhause ist größer, und da wird nicht für 20 Personen gekocht.“

Warum Silvia Brozat-Essen bei der DLRG ist Silvia Brozat-Essen verdient ihren Lebensunterhalt als Ärztin, ihre Freizeit verbringt sie als Wasserretterin am Tankumsee – „nicht nur an Wochenenden, ich nehme mir durchaus auch Urlaub dafür“. Darauf einstellen können sich die ehrenamtlich Engagierten langfristig, denn gleich zu Jahresbeginn wird der Dienstplan für die Aufsichten erstellt. „Spontan am Mittwoch rumzutelefonieren, wer am Wochenende Wachdienst macht, das funktioniert nicht mehr“, sagt Heinz Stute, Technischer Leiter des DLRG-Bezirks Braunschweig. Silvia Brozat-Essen erklärt: „Für eine Wache brauchen wir mindestens 13 Leute.“ Der Turm wird von zwei DLRG-Mitgliedern besetzt, die stündlich wechseln. „Irgendwann lässt einfach die Konzentration nach“, sagt Henning Evers. Das Boot ist mit drei Personen besetzt, einer sitzt am Funk, und dann sind da noch die Streifen, die zu Fuß oder auch mal auf dem Stand-up-Paddle unterwegs sind. Bei schönem Wetter ist auch der kleine Wachturm an der Seeverwaltung besetzt. „Hier ist kein Tag wie der andere“, stellt Silvia Brozat-Essen fest, die seit ihrem fünften Lebensjahr mit der DLRG unterwegs ist. „Manchmal müssen wir an einem Tag, an dem hier richtig viel los ist, gerade mal ein Pflaster kleben, an anderen Tagen gibt es fünf Noteinsätze.“ Schließlich seien die Ehrenamtler der DLRG für alles rund um den See zuständig, ob ein Segler in Seenot gerät oder ein Radler stürzt, ob ein Kind in eine Scherbe tritt oder ein Nichtschwimmer vermisst wird. „Ein schönes Hobby – und man lernt immer wieder tolle Menschen kennen.“ Geld bekommen sie dafür nicht, lediglich eine Aufwandsentschädigung, um ihre Lebensmittel für die Wachwoche einzukaufen.

Anschließend ging’s in den Dienst: Raulfs und Gauß sollten vom Turm aus den See mit 5,5 Quadratkilometern Wasserfläche und 1,3 Kilometer Strandlinie überwachen, während Heilmann und Heil mit dem neuen Rettungsboot namens Biene auf den See starteten. Meisel wies auch noch mal explizit auf den gerade neu in Dienst gestellten Einsatzleitwagen hin, finanziert vom Land und ausgestattet für sämtliche Notfälle – „das ist eins der modernsten Fahrzeuge, die es in Niedersachsen gibt, und komplett digital.“

Von Christina Rudert