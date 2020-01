Culturbalah: Hier bekommt das Jahr 2019 sein Fett weg

Calberlah

Autoritärer Unterhaltung setzten sich Culturbalahs Gäste jetzt in der voll besetzten Aula von Calberlahs Realschule aus. Dort präsentierten die Comedy-Brüder Willi und Peter Podewitz ihr aktuelles Programm „Jahrsager – Das Jahr im Rückspiegel“. Das Publikum amüsierte sich prächtig über den oft geistreichen Wortwitz der Vorgruppe von Bademeister Schaluppke.

Schon zum fünften Mal im Dorf

Vorgruppe vom Bademeister? So sah sich das Duo Podewitz, nachdem Culturbalah-Chefin Anngret Langbein eingangs ausgiebig von ihrem jüngsten Comedy-Erlebnis geschwärmt hatte. Und vor allem von ihrem Sitznachbarn in der Sauna: „20 Jahre älter, zehn Zentimeter größer. Dann wäre es etwas für mich gewesen“, sagte sie. „Da kommen wir nicht ran“, war sich das Comedy-Duo einig. Aber auch die Hummeln im Hirn von Willi und Peter Podewitz müssen es der Culturbalah-Chefin irgendwie angetan haben. Denn das Duo gastierte bereits zum fünften Mal im Dorf.

Zur Strafe gibt es Gedichte

Das Publikum jedenfalls war schon mal ganz nach dem Geschmack der Brüder: „Es müssen nicht viele schöne sein, nur schön viele.“ Klar, die Männer seien vermutlich größtenteils von ihren Frauen mitgeschliffen worden. Aber hey, was soll’s? Das passte doch wunderbar, immerhin ist autoritäre Unterhaltung das Markenzeichen der Brüder Podewitz. Allein schon wegen der Strafgedichte, die offiziell immer dann vorgetragen wurden, wenn der Applaus zu sehr nachließ. Aber ganz ehrlich: Das Publikum konnte so viel und so laut klatschen, wie es wollte. An den Gedichten, zum Beispiel über Greta Thunbergs Rede vor den Vereinten Nationen, führte kein Weg vorbei. Zum Glück, denn auch die hatten es für die Lachmuskeln in sich.

Erbschaften für Becker , Trump und Erdoğan

Das Jahr 2019 hatte rechtzeitig vorm Ende sein Testament gemacht. Die Brüder Podewitz verlasen es. Donald Trump sollte demnach alle wüsten Beleidigungen und Beschimpfungen erhalten, „sofern er sie mit seinem kleinen Bruder Erdogan teilt“. Eine „kaum genutzte Blindenarmbinde“ sollte an die Stürmer von Werder Bremen gehen, erklärten die in Bremerhaven geborenen Komiker, weil „sie sich über die drei Punkte bestimmt freuen.“ Das Internet erhielt der Youtuber Rezo, „einfach um die CDU zu ärgern.“ Die in 180-jähriger Bauzeit entstandene Pariser Kathedrale Notre-Dame ging an Boris Becker, „weil beide ziemlich abgebrannt sind“. Apropos, was hat die Kathedrale mit Madonna und Cher gemeinsam? „Nicht alle Teile sind gleich alt und ursprünglich sah sie mal ganz anders aus.“

Zuschauer kringeln sich vor Lachen

Schmecken ließ sich das Publikum, was das Duo Podewitz im Lauf des Abends an humoristischer Kost servierte. Die Bandbreite reichte über Tipps für die Ehe („Einfach mal ein sattes Tiefdruckgebiet nach dem Partner benennen lassen“), Tattoos („Manche Leute sehen heute aus wie früher bei uns in der Schule die Tische“) und Klimaaktivisten („Vor einem Jahr hätte man Greta aus Schweden noch für einen Beistelltisch von Ikea gehalten“) bis zur anti-evolutionären Anatomie von Verkehrsminister Andreas Scheuer („Der hat den aufrechten Gang wieder abgelegt, um besser vor der Autoindustrie kriechen zu können“). Die Zuschauer kringelten sich vor Lachen. Und die Messlatte für Bademeister Schaluppke liegt ziemlich hoch, sofern es Culturbalah gelingt, ihn zu verpflichten.

Von Ron Niebuhr