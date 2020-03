Corona und Tiere: So nimmt „Dr. Wuff“ aus Isenbüttel die Sorgen

Ein Herz für Tiere in Zeiten der Corona-Krise: Weil aktuell viele Halter von Hunden, Katzen und Co. in Sorge um die Gesundheit von Mensch und Tier sind, meldet sich Tierärztin Dr. Christine Koch aus Isenbüttel zu Wort – in der AZ und auf ihrem Youtube-Channel „Dr. Wuff“.