Corona-Virus: Der Mittelalterspaß ist abgesagt

Isenbüttel

Kein Mittelalter am Tankumsee – das Mittelalterliche Seespektakel am ersten Mai-Wochenende ist dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Auf der Homepage der Veranstalter Ulrike und Olaf Schulz ist die Absage bereits vermerkt. Was mit dem August-Termin in Gifhorn wird, ist noch offen.

Termin in Gifhorn noch offen

„Natürlich betrifft das Veranstaltungs-Verbot auch Open-Air-Veranstaltungen“ sagt Ulrike Schulz vom Mittelalterspaß, dem Veranstalter des Spektakels. „Alle Veranstaltungen ab 100 Besucher sind betroffen, egal ob in geschlossenen Räumen oder draußen.“ Sie hofft, dass die späteren Termine im Juli in Plau am See und dann auch am ersten Wochenende im August in Gifhorn stattfinden können, „aber im Moment können wir das noch überhaupt nicht abschätzen.“

Es gibt Tränen

Der Mittelalterspaß hatte sich gefreut, beim mittlerweile fünften Event am Tankumsee sogar ein verlängertes Wochenende zu haben. „Das ist auch für die Akteure gut, die ja zum Teil von weither anreisen“, erklärt Ulrike Schulz. Als sie und ihr Mann die Akteure über die Terminabsage informiert haben, „gab es bei einigen Tränen – sie müssen von dem Geld leben, das sie mit solchen Veranstaltungen einnehmen.“

Sie kommen gerne wieder

Nun bleibt auch Ulrike und Olaf Schulz nichts anderes übrig als abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt. „Das lässt sich ja im Moment noch gar nicht abschätzen.“ Aber „wenn es irgend geht, kommen wir im nächsten Jahr gerne wieder an den Tankumsee“.

Saisonstart noch fraglich

Dort stecken zurzeit die Verantwortlichen die Köpfe zusammen, um über die Saisoneröffnung mit dem Familientag am 26. April zu beraten – noch ist nicht entschieden, ob sie stattfindet oder nicht.

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert