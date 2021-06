Isenbüttel

Das ist alles andere als üblich für einen Sportverein, aber die Verantwortlichen des MTV Isenbüttel waren im Zuge des Corona-Lockdowns ein ums andere Mal fassungslos, welche Umgangsformen einige Mitglieder an den Tag legten. Bei allem Verständnis, dass viele der notwendigen Corona-Regeln hart waren, so steht für MTV-Vorsitzenden Dierk Hickmann fest: „Da sind Dinge passiert, die ich nie zuvor geahnt hätte. Das geht so nicht!“

2200 Mitglieder sind per Brief informiert

Damit stand er nicht alleine: Vorstand und Geschäftsführer Helmut Herrmann waren sich einig, dass „jede Form von Diskriminierung durch Beleidigung, Belästigung und Mobbing“ den Vereinsfrieden stört und sich auch gegen die Werte des Vereins richtet. Rund 2200 Mitglieder zählt der Isenbüttler Verein. Sie sind über den Stand der Dinge über einen Brief informiert.

Die große Mehrheit habe auf die Corona-Einschränkungen mit Verständnis reagiert. Hilfsbereitschaft und Solidarität seien immens gewesen, loben Herrmann und Hickmann. Aber auch das müssen sie nun nach mehr als einem Jahr festhalten: „Als Vorstand hätten wir es zu Beginn der Pandemie nicht für möglich gehalten, welche Ausmaße die Respektlosigkeit von einzelnen Mitgliedern in diversen Situationen hatte.“

Vorstand geht in einigen Fällen von bewusstem Fehlverhalten aus

Im AZ-Gespräch macht Hickmann keinen Hehl daraus, wie sehr ihn einige Vorfälle entsetzen. „Da ist gegen Anordnungen, die wir zum Schutz der Gesundheit treffen mussten, verstoßen worden – nicht aus Versehen, ganz bewusst.“ Sich mit Nachschlüsseln Zugang zu gesperrten Hallenbereichen verschaffen, „hässliche Ausdrücke“, gar Drohungen habe es gegeben.

„Das können wir als Verein nicht dulden“, sagt Hickmann energisch. „Da tun so viele etwas ehrenamtlich für den Verein, die müssen wir vor den wenigen Ausreißern schützen.“ So formulierten Vorstand, Geschäftsführung und Spartenleiter in der „Ordnung für partnerschaftlichen Umgang“ klar, der Vereine fördere „wertschätzendes Verhalten und einen respektvollen Umgang miteinander zu fördern“.

Bei Konflikten tagt ein Beschwerdeausschuss

Jeglichen Formen von Beleidigungen und Diskrimierungen möchte der Verein nun so begegnen. Meldet ein Mitglied einen Vorfall, kommt ein Beschwerdeausschuss zusammen. Der besteht maximal aus einem Vorstand und wechselnder Besetzung. Hickmann ist wichtig, dass es nicht darum geht, dass die Vereinsspitze von oben herab sanktioniert. Ihm liegt am Herzen, dass der MTV eine Wertegemeinschaft ist, die in der Freizeit Spaß an Sport und Gemeinschaft teilt.

Von Andrea Posselt