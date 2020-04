Anmeldungen für die Drachenbootregatta wegen Corona erst später möglich

Isenbüttel

Zu dem beliebten Familienevent Sport am Tankumsee gehört die Drachenbootregatta wie der Topf zum Deckel. Im Regelfall sind die meisten Startplätze zügig nach Beginn der Meldefrist belegt. In diesem Jahr ist alles etwas anders wegen des Corona-Virus’. Aber Vormerkungen sind schon möglich.

Regatta soll auf alle Fälle stattfinden

Im Veranstaltungskalender am Tankumsee steht für Sonntag, 12. Juli: Sport am Tankumsee. Dieser Tage wollte Thorsten Müller, Sozialkoordinator der Samtgemeinde Isenbüttel und Regatta-Organisator, das Anmeldeverfahren starten. „Aufgrund der allgemeinen Lage werden wir dessen Start verschieben müssen“, heißt es auf der Facebook-Seite „Sport am Tankumsee“. Und weiter: „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, wie lange Veranstaltungen noch untersagt sind.“ Nun ist die Hoffnung groß, dass nach Ostern wenigstens eine Tendenz absehbar sein wird, denn „wir versichern euch, dass uns an der Durchführung der Regatta gelegen ist“. Und sollte es am 12. Juli nicht klappen, werde nach einer Alternative gesucht: „Wir versuchen auf jeden Fall, diese noch in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Ob nun am geplanten Termin oder an einem Ausweichtermin.“

Infos für Interessenten

Bis die Lage klarer ist, bitten die Organisatoren um Geduld und bieten an, alle, die bei der Regatta starten möchten, mit Infos auf dem Laufenden zu halten: „Schreibt eine Email mit euren Kontaktdaten an soko@ isenbuettel.de“, heißt es auf der Facebook-Seite.

