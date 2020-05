Das sind die neuen Lockerungsübungen der Sportvereine

Gifhorn

Lockerungsübungen ganz neuer Art bei Sportvereinen im Kreis Gifhorn: Die ersten machen sich bereit für eine Wiederaufnahme ihres Betriebes in der Corona-Krise. Vorn mit dabei ist der MTV Isenbüttel mit seiner ausgetüftelten Exit-Strategie.

Schon ab Mittwoch könnten in Isenbüttel die ersten Bälle wieder übers Netz fliegen. Die Tennissparte macht beim MTV den Anfang. Die Spieler sind draußen und weit weg von einander am Aufschlagen und Parieren – das erfüllt die Kriterien. Corona-Schutz ist laut Vorsitzendem Helmut Herrmann auch bei den Skatern und den Seglern möglich. „Wir sprechen mit den Turnern, welche Übungen draußen gemacht werden können.“ Auch für Karate – „Da sind die Abstände einzuhalten“ –, für die Leichtathletik und für den Rehasport sieht er beste Voraussetzungen. Die Judoka müssen dagegen noch warten. „Judo haben wir noch zurückgestellt.“

So geht es auch mit dem Sport draußen: Der MTV Isenbüttel stellt die Regeln zum Schutz vor Corona für die Sportler klar. Quelle: Sebastian Preuß

Der 1300 Quadratmeter große Kunstrasenplatz komme dem Verein zugute, sagt Herrmann. Ebenso Fleiß, Kreativität und Investitionsfreude. „Wir statten die Trainer mit Infrarotmessgeräten aus.“ Denn bei Stunden mit vielen Teilnehmern sollen sie Fieber messen. Desinfektionsspender sind an diversen Stellen installiert. Rund 100 Ellbogen-Türöffner für die Sportstätten sollen noch folgen. „Das ist die sauberste Lösung“, sagt Herrmann. So müsse der Verein nicht literweise Desinfektionsmittel oder kilogrammweise Tücher verbrauchen.

3500 Euro hat der etwa 2200 Mitglieder starke MTV Isenbüttel bereits ausgegeben für Schutzmaßnahmen, sagt Herrmann. „Wir schätzen, dass wir zum Schluss bei rund 10 000 Euro gelandet sein werden.“ Immerhin Investitionen, die sich auch gegen Grippe-, Noro- und andere Viren bezahlt machen dürften. Über die Anschaffungen hinaus gibt es noch weitere Maßnahmen des MTV Isenbüttel: So müssen Mitglieder eine Erklärung zur Nutzung des Tennisheims unterzeichnen und damit versichern, diverse Maßnahmen und Regeln einzuhalten.

So läuft es mit der Hygiene

Dazu zählt es, Mund-Nasen-Schutz dort anzuziehen, wo man anderen dicht begegnen könnte – auf den Zugängen und dem Parkplatz zum Beispiel. Oder bei Husten, Fieber und ähnlichen Symptomen zuhause zu bleiben. Außerdem wird eine Liste geführt, wer wie lange auf der Anlage war. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist tabu. Auf dem Gelände des Tennisheims dürfen maximal 15 Leute sein.

So läuft der Sport online Bei vielen Sportvereinen im Kreis Gifhorn läuft der Betrieb gerade wegen des Corona-Shutdowns online. Und so funktioniert die Verlagerung der Übung von der Halle in die eigenen vier Wände. „Wir behelfen uns beim Zumba“, sagt Wolfgang Geister, Vorsitzender des TV Meine. Der Trainer mache es vor der Videokamera vor, die Teilnehmer zuhause am Bildschirm nach. „Beim Tanzen geht das weniger“, nennt Geister schmunzelnd die Grenzen. Auch bei einer weiteren Sparte ist online noch nicht die Lösung: „Wir haben es auch bei Gymnastik versucht. Aber die wenigsten haben die Geräte dafür zuhause.“ Beim MTV Gifhorn hat Trainer Frank Ratz Videos für Funktions- und Koordinationsgymnastik aufgenommen und auf den Vereinskanal auf Youtube gestellt, sagt MTV-Chef Jürgen Saggerer. Nicht so offen, sondern nur für ihre Gruppe, habe eine Gesundheitssport-Übungsleiterin ihre Videos geteilt.

„So weit sind wir noch nicht“, sagt Jürgen Saggerer vom MTV Gifhorn, der den Isenbüttelern für ihr Konzept Respekt zollt. Was ist wann und wie wo möglich: Konkrete Vorgaben gebe es von der Stadt Gifhorn noch nicht, etwa zu einer möglichen Nutzung der Außensportanlagen. Wie viele Leute können welche Fläche zu welcher Sportart nutzen: Damit sei inzwischen ein Corona-Komitee befasst. Das soll auch ein Konzept zu Hygiene- und Abstandsmaßnahmen aufstellen. Spätestens Ende Mai soll der Vereinsrat des MTV, der mehr als 2400 Mitglieder hat, tagen. Dann wisse man hoffentlich mehr.

„Scharren mit den Hufen“

Der Vorstand des etwa 1000 Mitglieder starken TSV Meine wird am Mittwoch über das Thema Corona-Exit sprechen, kündigte Vorsitzender Wolfgang Geister an. Auch dort gibt es noch keine so konkreten Maßnahmen wie in Isenbüttel. Aber Geister bringt auf den Punkt, wie wohl die meisten Vereine im Kreis drauf sind: „Wir scharren alle schon mit den Hufen.“

Von Dirk Reitmeister