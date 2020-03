So meistert eine Familie den Schulausfall – mit viel Tüftelei

Calberlah

Auf drei Attribute kommt es im Alltag von Familien mit kleineren Kindern in der Corona-Krise an: Spontanität, Flexibilität und Kreativität. So wie viele im Kreis Gifhorn fuchst sich Familie Camin aus Calberlah gerade in den neuen Alltag hinein.

Viel Zeit blieb Swantje und Klaas Camin nicht, die Betreuung für Sohn Lucas (7) zu organisieren. Am vorigen Wochenende, gleich nach Bekanntgabe der massiven Schulschließungen im Land, haben sie es ausgetüftelt. Nicht so einfach, wenn beide berufstätig sind – sie als Zahnarzthelferin in einer Gifhorner Praxis, er als Elektriker bei einer Firma, die bei VW Aufträge abarbeitet. Aber Plan B steht.

So müssen Eltern schangeln

In der nun ablaufenden Woche ist Swantje Camin zuhause geblieben. „Ich habe mit meinem Chef abgesprochen, dass ich die Zeit nacharbeite“, sagt die 34-Jährige. Am Montag ist Schichtwechsel: Dann übernimmt Klaas Camin das elterliche „Homeoffice“. Er habe dafür extra eine Woche seines Sommerurlaubs vorgezogen. Zur ursprünglich dafür vorgesehenen Jahreszeit bleiben dann noch zwei statt drei Wochen.

Zur Oma? Lieber nicht

Auch für die Zeit danach ist die Betreuung gewährleistet. Nach einer gewissen Tüftelei. Lucas zur Oma bringen – davon hätten sie schnell wieder Abstand genommen. Die Oma würde ja gern – aber das Ansteckungsrisiko ist Camins zu hoch. „Da sind wir am Rotieren.“ Vielleicht könnte Lucas bei einem Bekannten der Familie unterkommen, der gerade Überstunden abbummelt.

Kurzarbeit hilft – nur nicht zum Nulltarif

Doch die Corona-Krise – beziehungsweise eine Folge daraus – kommt den Eltern ein Stück weit entgegen. Am Donnerstag bekam Klaas Camin die Nachricht vom Chef, dass ab 1. April Kurzarbeit angesagt sei. Vielleicht muss auch Swantje Camin bald nicht mehr so häufig in die Praxis. Dort laufe es auch immer mehr auf einen Notfall-Betrieb hinaus. Damit sei für die folgende Zeit erst einmal eine Lösung gefunden – wenn diese auch nicht zum Nulltarif zu haben sein dürfte.

Lern-App statt Fernsehen

„Erstmal die Hausaufgaben“, sagt Swantje Camin, was für Lucas zurzeit jeden Tag auf seinem „Homeoffice“-Stundenplan steht. „Wir haben auch eine App runter geladen.“ Darüber kann Lucas Deutsch-Aufgaben lösen, zum Beispiel auf dem Touchscreen Buchstaben schreiben üben. „Das geht nicht, dass er den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt.“

Noch ist Lucas gut drauf...

Die Freizeit spiele sich im eigenen Garten ab. Sportplätze und Spielplätze seien ja dicht. Die Kindergeburtstage der nächsten Zeit seien auch abgeblasen, Freunde treffen ebenso. „Was will man machen?“, sagt Swantje Camin Achsel zuckend. Wie nimmt es der Junge hin? „Momentan geht es noch.“

Von Dirk Reitmeister