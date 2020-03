Corona-Krise: So hilft die Nachbarschaftshilfe

Isenbüttel

Da gab es für den Vorstand der Nachbarschaftshilfe Hehlenriede nicht wirklich viel zu diskutieren: Als sich vor Tagen eine Zuspitzung der Corona-Krise abzeichnete, warf die Genossenschaft alle sonst üblichen Regeln über Bord. Ab sofort bieten die Helfer allen Senioren in der Samtgemeinde Isenbüttel eine kostenlose Einkaufshilfe an.

Gedacht ist an alle älteren Mitbürger, die weder selbst einkaufen können noch auf die Hilfe von Angehörigen zurückgreifen können. „Normalerweise verlangen wir für unsere Dienste einen kleinen Obolus, aber darauf verzichten wir. Wir möchten in diesen Zeiten nicht noch unnötige Bürokratie haben“, sagt Michael Losch vom Vorstand. Unbürokratisch heißt auch: Senioren, die den kostenfreien Einkaufsdienst nutzen, müssen nicht – wie sonst – zwangsläufig Genossenschaftsmitglieder sein. Das Angebot gilt für alle Älteren in allen Ortsteilen der Samtgemeinde.

Und so funktioniert’s: Einfach unter der Büro-Nummer (0 53 74) 60 33 206 anrufen. Möglicherweise springt dort erst einmal nur der Anrufbeantworter an, aber Losch versichert, dass schnellstmöglich zurück gerufen wird. Die Nachbarschaftshilfe habe gerade einen Bereitschaftsdienst ins Leben gerufen, um möglichst viel helfen zu können. Rund 70 Helfer sind bei der Nachbarschaftshilfe registriert. „Wir sind gut aufgestellt. Viele Helfer engagieren sich mit der Einkaufshilfe jetzt auch in anderen Bereichen, als sie sich ursprünglich ausgesucht haben“, lobt Losch das Engagement. Inzwischen hätten sich etliche weitere Bürger gemeldet, weil sie mithelfen möchten. „Weitere Freiwillige können sich gerne melden“, sagt Losch.

Möglichst kontaktlos

Per Telefon können Hilfsbedürftige ihre Einkaufsliste durchgeben. Im Idealfall gibt es in dem Ort auch gleich einen bei der Nachbarschaftshilfe registrierten Helfer, der die Tour übernimmt und die Einkaufstasche samt Kassenbon vor die Tür stellt. Derjenige, der die Sachen bestellt hat, soll den Betrag dann überweisen. So jedenfalls wünscht sich der Vorstand den möglichst kontaktlosen Service, um jegliche Ansteckungsgefahr einzudämmen. „Aber das muss jeder selbst entscheiden, wie die Abläufe sein sollen“, so Losch, der über Aushänge und Mitteilungen an Vereine Werbung für das Angebot macht. Supermärkte in den Orten sind informiert, dass Helfer möglicherweise größere Einkäufe tätigen, falls sie für zwei oder drei Bedürftige unterwegs sind.

Bis zu den Osterferien bleibt das kostenfreie Angebot mindestens bestehen, dann wolle man neu entscheiden. Über Spenden würde sich die Nachbarschaftshilfe freuen, „es ist aber natürlich kein Muss“, sagt Losch.

Von Andrea Posselt