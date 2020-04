Isenbüttel erlässt Krippengebühren für April nicht

Samtgemeinde Isenbüttel

Einen Verzicht auf die Krippengebühren, wie es die Stadt Gifhorn für den April angekündigt hat, kann sich die Samtgemeinde Isenbüttel noch nicht vorstellen. „Wir müssen die Gehälter weiter finanzieren und können die Mitarbeiter in den Einrichtungen nicht einfach in Kurzarbeit schicken“, begründete Metzlaff diese Entscheidung. Sollte sich nach Ostern herausstellen, dass die Einrichtungen über diesen Zeitpunkt hinaus geschlossen bleiben müssen, „werden wir uns einen politischen Beschluss dafür holen, dass die Gebühren ab Mai erlassen werden“. Eltern, die aufgrund von mit der Corona-Krise verbundenen Einnahmeverlusten massive Probleme haben, die Gebühren zu bezahlen, empfahl er, sich direkt an die jeweiligen Träger der Einrichtungen zu wenden. „Natürlich sind wir bereit, für Härtefälle Lösungen zu finden.“

„Das verdient großes Lob“

Da sind sich Tanja Caesar, Thomas Goltermann, Hartmut Jonas und Hans-Werner Buske uneingeschränkt mit Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff einig: Die Bürger verhalten sich vorbildlich. Bei einer Bürgermeisterrunde – wegen Corona per Telefonkonferenz – stellten sie fest: „Es gehen alle sehr diszipliniert mit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie um“, gab Metzlaff weiter. „Die Polizei musste nie gerufen werden.“ Standen doch mal Personen ein bisschen zu dicht beieinander, die nicht zu einem Haushalt gehören, reagierten sie auf entsprechende Hinweise umgehend und verständnisvoll. „Das verdient großes Lob“, so Metzlaff, der hofft, „dass es auch weiterhin so bleibt“.

Hinweise an Gewerbetreibende

Metzlaff wies darauf hin, dass Betriebe, die wegen der Corona-Krise Einnahmeausfälle haben und die Gewerbesteuer nicht zahlen können, die Zahlung nicht einfach einstellen dürfen. „Sie müssen einen begründeten Antrag bei uns stellen.“ Und Unternehmen, die die Vorauszahlungen aussetzen möchten, „müssen das direkt dem Finanzamt mitteilen“.

So sind die Bürgermeister erreichbar

Die Bürgermeister wiesen darauf hin, dass die Gemeindebüros zwar zurzeit geschlossen sind und keine Präsenz-Bürgermeistersprechstunden stattfinden. Alle sind aber zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar: Hans-Werner Buske ( Ribbesbüttel) donnerstags von 17 bis 18 Uhr unter (0 53 74) 37 94, Hartmut Jonas ( Wasbüttel) donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr unter (0 53 74) 6 63 52, Tanja Caesar ( Isenbüttel) donnerstags von 17 bis 18 Uhr unter (0 53 74) 88 71 und Thomas Goltermann ( Calberlah) donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter Tel. (0 53 74) 12 46.

Von Christina Rudert