Post von Gott und Konzerte der Turmbläser

Ribbesbüttel

Die Kirchengemeinde St. Petri in Ribbesbüttel ist trotz Coronavirus-Pandemie für die Bewohnerinnen und Bewohner da. Um ihnen in der aktuellen Zeit Mut zu machen, wurde sogar eine alte Tradition wiederbelebt.

Post von Gott

Seitdem bundesweit alle Kirchen geschlossen wurden, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen, finden auch in Ribbesbüttel keine Gottesdienste im klassischen Sinne mehr statt. Die St. Petri- und die Rötgesbüttler St. Michael-Gemeinde haben sich daher etwas einfallen lassen, um den Menschen die Ausübung ihres Glaubens zu ermöglichen. An beiden Kirchen hat Pastor Michael Bausmann ein Kreuz aufgestellt, das als Verweil- und Gebetsecke dienen soll. Die Menschen können dort beten, verweilen und sogar Post von Gott bekommen. Nah des Kreuzes befindet sich nämlich ein Briefkasten, wo sie sich Briefe und Karten mit Bibelsprüchen herausnehmen können. Außerdem können die Menschen dort ihre Not loswerden, indem sie Steine an dem Kreuz niederlegen.

Turmbläser spielen jedes Wochenende

Bausmann organisierte zudem regelmäßige Konzerte des Posaunenchores. Zwei der eigentlich zwölf Mitglieder finden sich samstags und sonntags auf dem Kirchturm in Ribbesbüttel ein und spielen für die Bewohner. Dadurch müssen diese auf die Lieder, die für gewöhnlich während der Gottesdienste gesungen werden, nicht verzichten. „Wir wollen ein Zeichen setzen und den Menschen Mut machen“, erklärt Bausmann die Wiederbelebung der alten Tradition des Turmblasens.

In Rötgesbüttel ist der Turm zu klein

Früher gehörte es zu einer der Aufgaben des inzwischen ausgestorbenen Berufes des Türmers, von seinem Turm aus Hornsignale zu geben oder Musik zu spielen. Später nahmen sich evangelische Laienspieler in Posaunenchören dieser Tradition an und spielten ihre Stücke zu Feiertagen. Auch in der St. Michael-Gemeinde in Rötgesbüttel treten die Musiker auf, auch wenn sie dort aus Platzgründen vor der Kirche spielen müssen, da der Turm zu klein ist.

Der Posaunenchor ist in Ribbesbüttel samstags um 18.15 Uhr und sonntags um 10 Uhr und in Rötgesbüttel samstags um 8.45 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr zu hören.

Neue Form von Gemeindeabend

Der für Donnerstag, 16. April, geplante Gemeindeabend findet auch statt – und zwar um 19.30 Uhr per Video-Konferenz. Eine weitere Übersicht aller Angebote der Gemeinde gibt es im Internet unter www.kirche-ribbesbuettel.de.

Von Annika Cordes