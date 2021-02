Samtgemeinde Isenbüttel

Die Hotline der Nachbarschaftshilfe Hehlenriede zur Corona-Impfaktion ist ein voller Erfolg. Anfang Februar haben sich Samtgemeinde Isenbüttel, DRK-Ortsvereine Isenbüttel und Allerbüttel sowie die Diakoniestation Isenbüttel mit der Nachbarschaftshilfe zusammen getan, um Menschen über 80 Jahren aus der Samtgemeinde dabei zu unterstützen, einen Termin für die Corona-Impfung zu bekommen und wahrzunehmen.

Die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede übernahm unter anderem die Telefonie sowie die Koordinierung. Neben dem Vorstand haben die Koordinatoren sowie einige Helfer wechselweise den Telefondienst übernommen – und dies mit vollem Erfolg. Bereits am ersten Tag hat die Genossenschaft rund 80 Anrufe erhalten, in der ersten Woche waren es mehr als 150 Personen, die um Unterstützung baten, was etwa 20 Prozent aller angeschriebenen Personen ausmachte.

Ein paar Scherze und viel Dankbarkeit am Telefon

„Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Viele schöne und sehr freundliche Telefonate. Immer wieder bedankten sich die Anrufer bei uns, dass wir hier unterstützend tätig werden und unsere Freizeit zur Verfügung stellen. Auch wurde ein wenig gescherzt am Telefon, was sicherlich in dieser Zeit immens wichtig für die Menschen ist“, so Michael Losch vom Vorstand der Nachbarschaftshilfe.

Die Anruferinnen und Anrufer wurden informiert, dass die Genossenschaft die Onlineterminierung beziehungsweise die Eintragung in die Warteliste übernimmt, jedoch wurde grundsätzlich darum gebeten, dass jeder auch weiterhin selbst bei der Hotline des Landes Niedersachsen sein Glück versucht, um hier zweigleisig zu fahren. Je nachdem wer zuerst einen Termin oder sonstige Infos bekommt, informiert umgehend die andere Seite. Dies fand großen Zuspruch. So verfuhren auch Angehörige, die sich bei der Hotline gemeldet hatten, um um Unterstützung für ihre Eltern zu bitten. Die Inanspruchnahme von Fahr- oder Begleitdiensten hielt sich hingegen in Grenzen, da die meisten Anruferinnen und Anrufer noch mobil sind oder Verwandte oder Bekannte die Fahrten übernehmen können.

Helfer buchen bis in die späten Abendstunden übers Online-Portal Termine

Als die Onlineterminierung im Impfportal des Landes Niedersachsen frei geschaltet wurde, waren die an der Hilfsaktion beteiligten Organisationen gerade per Videokonferenz im Austausch zur aktuellen Wartelisteneintragung. „Da kam die erfreuliche Live-Info von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorsitzenden des DRK Ortsvereins Isenbüttel Eberhard Müller, dass er gerade einen Termin buchen konnte. Daraufhin haben alle umgehend Termine für die Anrufer unserer Hotline gebucht, teilweise bis in die späten Abendstunden“, berichtet Losch.

An den darauffolgenden Tagen wurden die rund 150 Personen, die sich bis dahin bei der Genossenschaft gemeldet hatten, zurückgerufen. Für alle konnten Impftermine bereits im Februar gebucht werden. „Die Freude und Dankbarkeit über den jeweiligen Impftermin war enorm groß und natürlich auch eine überaus erfreuliche Rückmeldung für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“, so Losch.

