So wird die Grundschule Isenbüttel fit für die Rückkehr der Schüler gemacht

Isenbüttel

Diese Woche kommen die Zweitklässler wieder zurück in ihre Schulen. Was ist alles zu beachten, wie läuft es bislang? Die Grundschule Isenbüttel gewährte Einblicke, wie Schule für die Jüngsten gerade organisiert wird. Wer wäscht wo die Hände, geht durch welches Treppenhaus raus und durch welches raus, wer holt wann Arbeitsmaterial ab – die To-do-Liste von Rektorin Gabriele Smeikal ist lang.

So lang, dass sie oft genug nachts aufwacht und sich der Zettel neben dem Bett dann noch weiter füllt. „Manchmal habe ich auch Albträume.“ Aber selten weicht ihr das Lächeln aus dem Gesicht. Dem Wahnsinn Struktur geben, das hat sie seit Mitte März gemeistert. Nächste Woche kommen die Zweitklässler.

„Ich freue mich schon auf die Kinder“

Zum Check geht es in den Raum der Klasse 2a. Gabriele Smeikal hat den Zollstock dabei. Hausmeister Ralf Erhardt kommt dazu. Nochmal messen, nochmal leicht auf Mindestabstand rücken. Klassenlehrerin Melanie Müller hängt gerade ein gemaltes Bild auf. „Ich freue mich schon auf die Kinder.“ Mit einem kindgerechten Video möchte sie zum Start am Mittwoch Corona erklären. Wo gehen die Kinder rein und wieder raus, überlegt sie mit der Rektorin. Die zweite Tür des Klassenzimmers scheidet aus. „Das liegt zu dicht an den Klassen da drüben.“

Melanie Müller wird am Mittwoch die Kinder an einem fest vereinbarten Treffpunkt vor der Schule abholen, sie zu einem Waschbecken führen, wo erst einmal die Hände gewaschen werden. „Darüber informieren in Elternbriefen, mit einem Foto und Markierungen“, ergänzt Gabriele Smeikal. Ein Teil der Isenbüttler Schulkinder geht übrigens morgens zum Händewaschen in die Turnhalle, weil Waschbecken in ihren Klassenzimmern eher ungünstig für Abstandsregeln liegen. Nur ein kleines Puzzleteil des Ganzen. Ach ja, dann muss die Rektorin doch noch einmal in die Klasse 2 a. „Fotos machen mit dem Sitzplan – das brauchen wir fürs Gesundheitsamt.“

Zur Galerie An was nicht alles zu denken ist in diesen Zeiten: Mit großem Aufwand bewältigt die Grundschule Isenbüttel gerade die Corona-Zeit.

Und auch das ist nächste Woche neu: Kinder, die mit dem Bus kommen, müssen von Lehrern an der Schulstraße abgeholt werden, da der Bus nicht mehr vor der Schule hält. Auch die Takte der Busse entsprechen nicht dem Beginn der Schulstunde. „Eigentlich wäre 8.50 Uhr Beginn, aber der Bus kommt um 8.54 Uhr. Dann fangen wir eben später an“, erklärt Smeikal. Buskinder und Geschwister so sortieren, dass sie keine Kontaktpunkte haben – ein weiteres Puzzleteil.

Lesen, Schreiben und Rechnen im Fokus

Fast schon ein Luxus: „Wir haben zwei Schulhöfe, und ein Teil der Kinder geht vorne in den Park“, so Smeikal. Aber irgendwann wird alles mal zu eng. Der Unterricht wird von fünf Stunden auf vier reduziert. „Das schaffen wir personell nicht mehr“. Und wie sieht’s mit dem Lehrplan aus? „Ich habe mich dazu entschieden, alles auf die Grundschultypischen Fächer Lesen, Schreiben, Rechnen zu reduzieren.“

Dass nun Fächer wie Kunst, Musik und Sport nicht stattfinden, „ist traurig“. Die Schwimmwoche ist abgesagt, auch das Zirkusprojekt, auf das sich alle gefreut hatten. Zum Glück erlaube das Wetter viel Bewegung im Freien. Markierungen auf allen Wegen helfen, dass die Kinder sich nicht doch zu nahe kommen. „Die ziehen toll mit, halten sich an alle Regeln. Wenn sie beim Spielen an Bäumen abschlagen, ruft schon mal einer: Achtung, Du bist zu nah“, lobt Gabriele Smeikal.

Komplett-Rückkehr bis zu den Sommerferien

Pragmatische Lösungen gibt es für die Erstklässler, die erst in der nächsten Stufe zurückkehren. Im Grünen Klassenzimmer bereitet Kristina Husemann für ihre 1a die Rückgabe korrigierter Arbeitsmaterialien und die Ausgabe neuer Aufgaben vor. Für jedes Kind einen kleinen Stapel. Bei der Ausgabe sieht sie jedes der 19 Schüler dann wenigstens einmal.

„Ich will auch wissen, wie es ihnen geht.“ Kurz vor den Sommerferien sind dann alle Klassen wieder zurück. Noch mehr aufpassen, noch mehr organisieren – „wir werden das Beste draus machen“, sagt Gabriele Smeikal lächelnd.

Von Andrea Posselt