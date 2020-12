Die Planungen für die Eröffnung des Kletterturms am Tankumsee laufen weiter. Das berichtet Mathias Schulz, Geschäftsführer der Tankumsee GmbH. Er sagt: „Wenn wir loslegen können, legen wir los.“ Auf ein Datum will sich der Geschäftsführer noch nicht festlegen, er gibt jedoch das Frühjahr als „grobe Markierung“ an. Der genaue Termin hänge auch davon ab, wie Firmen für den Aufbau des Turms verfügbar seien. Details zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, Gastronomie oder Personalbedarf nennt Schulz noch nicht – dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung wurde das Konzept für den Eigenbetrieb jedoch bereits vorgestellt.

Unterdessen naht der 17. Dezember. An diesem Tag wird das Landgericht Braunschweig eine Entscheidung im Schadenersatzprozess gegen die Betriebsgesellschaft verkünden. Die eigentlich als Turm-Betreiber vorgesehene No Limit GmbH fordert rund vier Millionen Euro für entgangene Einnahmen. Eine Entscheidung kann laut Gerichtssprecher Dr. Stefan Bauer-Schade „ein Urteil, ein Beweisbeschluss oder ein sonstiger Beschluss sein“ – dass am 17. Dezember ein Urteil verkündet wird, ist also nicht zwangsläufig. In der Verhandlung im September hatte das Gericht den beteiligten Parteien Hinweise zur Sach- und Rechtslage erteilt und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich noch einmal zu äußern.