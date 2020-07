Isenbüttel

Die Samtgemeinde Isenbüttel nutzt die Sommerferien für Baumaßnahmen. Corona hat die Pläne allerdings etwas durcheinander geschüttelt. Einige Arbeiten konnten vorgezogen werden, die Ausführung anderer ist noch ungewiss.

„Bei einigen Maßnahmen wissen wir noch nicht, ob wir sie umsetzen können“, sagt André Schulz, Fachbereichsleiter Bau bei der Samtgemeinde. Zwar seien die Aufträge erteilt, jedoch gebe es bei einigen Firmen coronabedingte Schwierigkeiten in der Lieferkette.

So musste die Erneuerung der Beschattungsanlage am Isenbütteler Schulgebäude bereits in die Herbstferien verlegt werden. Hintergrund sind 13 Wochen Lieferzeit. Für 100 000 Euro sollen die derzeitigen Rollos durch so genannte Markisoletten ersetzt werden. Diese sind stufenlos steuerbar und sorgen so für mehr Schatten in den Räumen.

Mehr Brandschutz an zwei Grundschulen

An den Grundschulen Isenbüttel und Calberlah steht die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an. In Isenbüttel muss noch die Deckenverkleidung ausgetauscht werden. Kosten: etwa 10 000 Euro. In Calberlah werden für 60 000 Euro die Türen in den Treppenhäusern durch rauchdichte ersetzt. Zudem benötigt der Musikraum im Erdgeschoss einen zweiten Rettungsweg. „Ich vermute, dass wir hier nicht alle Arbeiten schaffen werden“, sagt Schulz. Aber zumindest diejenigen, die Dreck machen, sollen in den Ferien erledigt werden.

Voraussichtlich beginnen soll die Erneuerung des Herren-WCs bei der Feuerwehr Calberlah. Kosten: rund 30 000 Euro.

Durch die coronabedingte Schließung von Schulen und Kitas konnten einige Maßnahmen vorgezogen werden

Weil Schulen und Kitas coronabedingt zwischenzeitlich geschlossen waren, konnte die Samtgemeinde einige für die Ferien geplante Arbeiten vorziehen. So wurde der Flurbereich der St. Marien-Kita erneuert, in der Zweifeldhalle Isenbüttel wurden die Türen erneuert, die Grundschule Wasbüttel und die Turnhalle Vollbüttel haben neue Heizungen bekommen und in allen Schulen wurden Malerarbeiten vorgenommen. „Wir hatten Glück, dass wir kurzfristig Firmen bekommen haben“, sagt André Schulz.

