Eine Nähanleitung für Mundschutz als Entwicklungshilfe

Entwicklungshilfe in Corona-Zeiten kann auch in einer Nähanleitung für Mundschutz bestehen – so in die Tat umgesetzt von der Wasbüttelerin Ines Buchholz. Mit Unterstützung von Kirsten Klenner, die mit ihren Angehörigen Mundschutzmasken für das Team rund um Christina Graumann näht, landete diese Nähanleitung in der äthiopischen Stadt Lalibela und trägt dort zur Corona-Prophylaxe bei.

Entwicklungshilfe in Corona-Zeiten: Ines Buchholz schickte die Nähanleitung für Mundschutz nach Lalibela. Quelle: privat

Ines Buchholz hat seit drei Jahren Kontakt zu einem Waisenhaus in Lalibela, hat mit dem Kinderhilfsverein „Gemeinsam für Kinder dieser Welt“ Spenden gesammelt, das Waisenhaus zunächst ausgestattet, dann vergrößert und zum Schluss gekauft. Der Kontakt ist intensiv, der Ausbruch der Corona-Pandemie trieb Ines Buchholz die Sorgenfalten auf die Stirn: „Der Virus trifft die ärmsten Länder der Welt mit voller Wucht“, stellt sie fest und ergänzt: „Sie leben auch ohne Corona in vielerlei Hinsicht schon am Limit.“

Händewaschen geht kaum

Hygieneregeln, die für Deutsche so einfach umzusetzen sind, bedeuten in Äthiopien eine Herausforderung: Händewaschen mit Seife zum Beispiel. „In Äthiopien haben überhaupt nur zirka zwei Drittel der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser“, sagt Ines Buchholz. „Die Menschen leben in kleinen, einfachen Hütten eng zusammen, oft ohne eigenen Wasseranschluss und Strom. Mangelernährung gehört zum Alltag.“ Zu gut kennt sie die Situation in der äthiopischen Kleinstadt mit ihren ungefähr 8500 Einwohnern inzwischen.

Zu Beginn der Pandemie nahm Ines Buchholz Kontakt zu Happy auf, der das Waisenhaus in Lalibela leitet, und hat Aufklärungsarbeit geleistet. „Immer wieder habe ich erklärt, dass es wichtig ist, Zuhause zu bleiben, Abstand zu halten und Hygienevorschriften umzusetzen.“ Mittlerweile fordert auch die äthiopische Regierung die Bevölkerung via Lautsprecherdurchsagen auf, zuhause zu bleiben, erfuhr die Wasbüttelerin.

Mundschutz ist unerschwinglich

Was die Lage zusätzlich erschwert: „Die Lebensmittelpreise steigen dramatisch, und auch die Kosten für Mundschutz“, weiß Ines Buchholz von Happy. „Wenn es ihn tatsächlich zu kaufen gibt, ist er mit vier Euro pro Stück für die meisten Menschen unerschwinglich.“ Zum Vergleich: „Mit 20 Euro kann man ein Kind einen ganzen Monat ernähren.“

Diese Nachricht aus Lalibela traf zur gleichen Zeit bei Ines Buchholz ein wie eine Anfrage von Kirsten Klenner, der Mundschutz-Näherin. „ Kirsten brauchte Stoff“, so Ines Buchholz. Den konnte sie ihrer Freundin zwar nicht geben, aber „ich fragte Kirsten, ob sie mir eine einfache Nähanleitung für Äthiopien zur Verfügung stellen könnte, denn in Lalibela gibt es viele Männer, die mit Nähen ihr Einkommen verdienen“. Über WhatsApp bekam sie die Anleitung, übersetzte sie ins Englische und leitete sie nach Äthiopien weiter. „Happy war begeistert von meiner Idee, dass sich seine Leute nun selbst eine Maske nähen können.“ Auch im örtlichen Krankenhaus stieß die Idee auf Beifall. Mittlerweile nähen mehrere Männer nach der Anleitung aus Wasbüttel Masken. „Einen Teil davon verkaufen sie für 50 Cent pro Stück, einen Teil verschenken sie an Hilfsbedürftige“, freut sich Ines Buchholz. „So ist vielen geholfen: Einige haben nun ein Einkommen, und viele bekommen die notwendigen Schutzmasken.“

