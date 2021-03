Wasbüttel

Landwirt Ernst Lütje ist in der Kategorie Ackerbau für den mit 10 000 Euro dotierten CeresAward nominiert. Dieser wird in diesem Jahr zum siebten Mal vom Fachmagazin agrarheute vergeben. Landwirte aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland konnten sich in den vergangenen Monaten bewerben, aus den zehn Kategorie-Siegern wird anschließend der Landwirt des Jahres ermittelt.

Was Ernst Lütje macht, kann laut agrarheute als Pionierarbeit mit einer tropischen Pflanze bezeichnet werden. In der südlichen Lüneburger Heide kultiviere er die äußerst wärmeliebende Süßkartoffel. Der Landwirtschaftsmeister aus Wasbüttel hat sich dafür mit zwei Berufskollegen zusammengeschlossen. „Wir arbeiten sehr eng mit befreundeten Betriebsleitern zusammen und teilen die Arbeit nach Neigungen auf. Unsere Stärken entsprechen dabei unseren Verantwortungsbereichen. Das reicht vom Anbau der Speise- und Süßkartoffeln über die aufwendige, teils lose Vermarktung der Knollen als eigene Marke bis hin zu einem kompletten Netzwerk zur Mitarbeiterführung“, beschreibt Lütje. Gemeinsam führen sie mehrere Gesellschaften, die die süßen Kartoffeln erfolgreich vermarkten.

Ernst Lütje und seine Mitgesellschafter setzen trotz Spezialisierung auf Vielfalt

Ziel ist es, die Höfe in der Region breit aufzustellen und ein hohes Maß an Spezialisierung zu erreichen, „also einen diversifizierten und trotzdem spezialisierten Betrieb zu haben“, so der 45-Jährige. Insgesamt bauen er und seine Mitgesellschafter auf 612 Hektar Getreide, Raps, Rüben, Mais, Zwiebeln und rund 90 Hektar Kartoffeln an, davon sind allein vier Hektar Süßkartoffeln. Die süßen Knollen vermarkten sie zum größten Teil über Edeka.

Für Preis nominiert: Der Wasbütteler Ernst Lütje (2.v.r.) – hier im Gespräch mit seinen Kollegen – kann Landwirt des Jahres werden. Quelle: Timo Jaworr

Der Landwirt des Jahres wird am 24. März gekürt

Der beste Ackerbauer des Jahres wird am 11. März ermittelt. Auf den Facebook- und Instagramseiten des CeresAwards werden die Nominierten vorgestellt – und am 11. März wird dort der Sieger gekürt. Sollte Ernst Lütje Ackerbauer des Jahres werden, hat er am 24. März die Chance auf den Titel Landwirt des Jahres und damit die 10 000 Euro – auch dieser Titel wird im Rahmen einer Online-Veranstaltung ermittelt. Für den CeresAward können sich alle landwirtschaftlichen Betriebe im deutschsprachigen Raum bewerben, für die bäuerliche Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum sowie Verantwortungsbewusstsein für Mitmensch, Tier und Umwelt in ihrem täglichen Arbeiten prägend sind. Neben dem Gesamtsieger, dem Landwirt des Jahres, werden Sieger in den zehn Einzelkategorien Ackerbauer, Energielandwirt, Biolandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Manager, Unternehmerin und Geschäftsidee ausgezeichnet.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion