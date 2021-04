Calberlahs Rat legt Zuschüsse an Vereine fest

Calberlah

Förderanträge von Vereinen, Hochwasserschutz und eine Hinterbebauung waren Themen bei der jüngsten Sitzung des Calberlaher Rates. Dem Reitverein Elchhof gewährt die Gemeinde Calberlah nach einstimmigem Beschluss des Rates einen weiteren Zuschuss in Höhe von maximal 7500 Euro für den Bau einer Longierhalle. Der SV Grün-Weiß Calberlah darf für seine Außenanlagen mit einem Zuschuss der Gemeinde in Höhe von maximal 30 Prozent der Sanierungskosten rechnen. Verwaltung und Verein sollen ein Konzept für die Sanierung entwickeln, die Chance auf Fördermittel klären und mit dem Realverband als Eigentümer der Flächen die Machbarkeit erörtern. Dafür sprach sich der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen mehrheitlich aus.

Die Allenbütteler Brücke am Spielplatz wird wegen des Hochwasserschutzes umgebaut

Allenbüttel: Die Brücke am Spielplatz soll umgebaut werden. Quelle: privat

Ebenfalls unstrittig war, dass der Auftrag für Planungs-, Ausschreibungs- und Bauleitungsleistungen inklusive statischer Berechnung und Baugrunderkundung für den Umbau einer Gewässerquerung in Allenbüttel an die Braunschweiger HGN Beratungsgesellschaft vergeben wird. Die Kosten belaufen sich auf fast 14 100 Euro. Es geht darum, die Brücke in der Nähe des Spielplatzes so umzugestalten, dass die Essenrodener Riede bei Starkregen und anderen Hochwasserereignissen besser ablaufen kann.

Für ein Grundstück an Calberlahs Hauptstraße ist Hinterbebauung vorgesehen. Michael Jaeger (CDU) beantragte, dem Bauherrn nur Vorgaben zur Baugrenze zu machen, da „das Haus von der Straße aus eh nicht zu sehen ist.“ Das lehnte der Rat mit elf zu sechs Stimmen ab. Mit zwölf Ja und vier Nein bei einer Enthaltung stimmte man dafür, Fassadengestaltung, Dacheindeckung und -neigung sowie Baugrenze festzulegen. „Wir möchten den alten Dorfkern erhalten“, begründete Phillip Passeyer (SPD) den Beschluss. Darüber hinaus soll mit der Samtgemeinde Isenbüttel über die weitere Entwicklung von Bauland in dem Bereich gesprochen werden.

Zurzeit liegt die Giffinet-Anschlussquote erst bei 40 Prozent

Die Netz Service GmbH hat die Frist zur Ermittlung der Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen mit Giffinet bis 17. Mai verlängert. 60 Prozent der Haushalte im Vermarktungsgebiet müssen einen Vertrag mit der Firma schließen, damit der Ausbau startet. „Derzeit liegen wir bei etwa 40 Prozent“, sagte Bürgermeister Thomas Goltermann.

Der Straßenbau im Gebiet Bergstricken beginnt und soll bis Ende August abgeschlossen sein. Die Samtgemeinde Isenbüttel sucht weiter nach Standorten für Löschwasserbrunnen in der Gemeinde. Zwei seien bereits realisiert worden, berichtete Goltermann. Beide in Calberlah – einer an der Bahnhofstraße, der andere am Spielplatz im Großen Feld. Die E-Ladesäule am Rewemarkt ist von August bis Dezember 2019 lediglich 31 Mal genutzt worden, im vergangenen Jahr waren es deutlich mehr Ladevorgänge: 279.

Von Ron Niebuhr