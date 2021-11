Calberlahs CDU will Kompetenz des wiedergewählten Bürgermeisters beschneiden

Calberlah

Um Formalien und Personalien ging es in der konstituierenden Sitzung von Calberlahs Gemeinderat am Mittwochabend. Das löste allerdings einige Diskussionen aus, erforderte manch geheime Wahl und führte gar zum erneuten Aufrufen eines Tagesordnungspunktes. Kurzum: Was eigentlich flott über die Bühne zu bringen wäre, nahm satte drei Stunden in Anspruch!

Die Fraktionen und Gruppen im neuen Gemeinderat ließen sich noch schnell feststellen: SPD/Grüne mit Phillip Passeyer als Vorsitzendem und Monika Worgul als Stellvertreterin, CDU um Jochen Gese und Annegret Langbein, UWG um Horst-Dieter Hellwig und Andreas Plagge sowie UBV um Dirk Leschner und Stefan Plagge. Doch schon mit der Wahl des Bürgermeisters kippte der Sitzungsverlauf von zielgerichtet zu diskussionsfreudig.

Die ersten Wahlzettel missfallen dem Ratsvorsitzenden Jochen Gese

Annegret Langbein (CDU) beantragte geheime Wahl, ehe Phillip Passeyer (SPD) überhaupt den wohl gemerkt einzigen Vorschlag machte: Thomas Goltermann. Für eine geheime Wahl brauchte es Wahlzettel. Die von der Verwaltung zunächst ausgeteilten missfielen Jochen Gese, der dem Rat bis zur Bürgermeisterwahl vorsaß, da es „keine Möglichkeit gibt, mit Nein zu stimmen.“ Beim nächsten Schwung Wahlzettel bemängelte er, dass „man einen Namen draufschreiben muss. Dann kann man an der Handschrift erkennen, wer wie abgestimmt hat.“ Büroleiter Steffen Thiemann erklärte, dass kein Name nötig sei, lediglich „ja“ oder „nein“ beziehungsweise gar nichts für eine Enthaltung.

Das Ergebnis war klar: Elf Stimmen für Goltermann, fünf gegen ihn. „Ich bedanke mich für das Vertrauen“, sagte Goltermann. Neu zu vereidigen war er nicht, da er seine Amtszeit fortsetzte.

Die CDU möchte die Kompetenzen des Bürgermeisters beschneiden

Die wollte die CDU mit deutlich weniger Kompetenzen ausstatten als bisher und beantragte, einen Gemeindedirektor einzustellen. So fielen dem Bürgermeister nur repräsentative Aufgaben zu, um die Verwaltung würde sich der Gemeindedirektor kümmern. Passeyer hielt für die Gruppe SPD/Grüne dagegen. Zeit für die Abstimmung? Irrtum! Andreas Plagge (UWG) beantragte geheime Wahl, was Isenbüttels neuer Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus mit dem Zwischenruf quittierte: „Das ist laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz nicht möglich, weil es sich um eine reine Sachentscheidung handelt.“ Also wurde offen abgestimmt und der CDU-Antrag mit sechs zu zehn Stimmen abgelehnt. Allerdings nur vorerst.

Und wieder eine Wahl – diesmal für die Stellvertreter des Bürgermeisters. Passeyer wurde vorgeschlagen, Gese beantragte prompt geheime Wahl. Katrin Beste (SPD) und Stefan Plagge (UBV) zählten einmal mehr an diesem Abend Stimmzettel – Ergebnis: neun Ja, sechs nein und eine Enthaltung. Als zweite Stellvertreterin wurde Anette Jankowski in Abwesenheit vorgeschlagen, der Rat stimmte mit elf Ja und fünf Nein für sie – natürlich geheim.

Gese kritisiert einen Verfahrensfehler

Eigentlich wollte man nun kären, wer allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters wird. Doch Gese kam noch einmal auf den Gemeindedirektor zu sprechen. Er bemängelte auf einmal, dass sich der Samtgemeindebürgermeister zuvor mit einer falschen Auskunft eingemischt habe. Denn das Kommunalverfassungsgesetz komme nur zum Tragen, wenn die Geschäftsordnung der Gemeinde nichts dazu regele. Das tue sie aber, folglich hätte geheim abgestimmt werden müssen. „Es liegt ein Verfahrensfehler vor. Das ist so zu protokollieren“, sagte Gese.

Konstituierende Sitzung: Calberlahs Gemeinderat hatte Formalien und Personalien zu klären. Das uferte in eine dreistündige Diskussion aus. Quelle: Ron Niebuhr

Passeyer schlug vor, den Punkt erneut aufzurufen, eine geheime Wahl abzuhalten und so den Fehler zu heilen. Gese bezweifelte, dass das rechtlich möglich sei. Das wiederum wunderte Georg Hösler-Weiß (Grüne): „Warum greift die CDU das nicht dankbar auf? Will sie vielleicht lieber die Kommunalaufsicht einschalten?“ Nach etwas hin und her wurde erneut abgestimmt – geheim und mit demselben Ergebnis: Der CDU-Antrag für einen Gemeindedirektor wurde mit elf Nein und vier Ja abgelehnt – Wahidullah Omarkhel (CDU) hatte die Sitzung zwischenzeitlich verlassen. Zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters ernannte der Rat Passeyer – fast schon überraschend in offener Abstimmung!

„So macht es keinen Spaß“

Nach drei Stunden schloss Goltermann die Sitzung, verbunden mit dem Wunsch, dass man künftig zu einer Diskussionskultur finde, die weniger von Sticheleien und Vorwürfen geprägt sei. „Denn so macht es keinen Spaß. Und ich denke, den Zuhörern geht es genauso“, sagte er.

Von Ron Niebuhr