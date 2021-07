Calberlah

Das Hin und Her in der CDU-Fraktion im Calberlaher Gemeinderat geht weiter: Nachdem Jochen Gese, Annegret Langbein und Ernst Janze junior im Frühjahr ihren Austritt angekündigt hatten, wenige Wochen später aber zurückkehrten, haben nun die übrigen Fraktionsmitglieder angekündigt, unter dem Namen Unabhängige Bürgervertretung (UBV) bei der Kommunalwahl am 12. September mit einer neuen politischen Gruppe anzutreten.

Nach dem geplanten Fraktionsaustritt von Jochen Gese, Annegret Langbein und Ernst Janze junior ist Michael Jaeger zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Calberlaher CDU-Fraktion gewählt worden. Und er blieb es auch, nachdem die Fraktion sich Ende Mai wieder zusammengerauft hatte. Bei einer Trennung hätten kurz vor der Wahl alle Ausschüsse neu besetzt werden müssen. Der neue Fraktionsvorsitzende hatte sich einen „Kulturwandel hin zu mehr Dialog und Zusammenarbeit“ mit den anderen Parteien und Gruppen im Gemeinderat zum Ziel gesetzt. Doch daraus wurde nichts. „Wir stehen für unterschiedliche Politikstile. Das Tischtuch ist zerschnitten“, sagt Jaeger mit Blick auf „die älteren CDU-Mitglieder“ um Altbürgermeister Jochen Gese.

Bis zur Wahl bleibt in der CDU alles beim Alten

Das hat zur Konsequenz, dass Jaeger zusammen mit Stefan Plagge, Manfred Heise und Dirk Leschner in der UBV zur Wahl antritt. Bis dahin bleibt in der CDU-Fraktion alles beim Alten. „Die Reibereien zwischen Fraktionen, die teilweise auch persönlichen Charakter annahmen, haben dafür gesorgt, dass sachliche Diskussionen oder Kompromisse in den vergangenen Jahren nur schwer möglich waren“, sagt Jaeger. Es brauche aber Ratsmitglieder, die sich als Nachbarn verstünden und daran interessiert seien, die Gemeinde Calberlah weiterzuentwickeln und auf die Bedürfnisse der Einwohner einzugehen. Parteiinteressen dürften dabei nicht im Vordergrund stehen.

Neben Michael Jaeger, Stefan Plagge, Dirk Leschner und Manfred Heise treten auch Nicole Bachmann, Stefanie Jaeger und Hendrik Theuerkauf für die UBV an. Alle seien in Calberlah aufgewachsen oder dort seit vielen Jahren ehrenamtlich oder beruflich tätig. „Sie kennen daher die Bedürfnisse von Bürgern der Gemeinde Calberlah und den Vereinen“, so Michael Jaeger. Die UBV werde auch eine Wahlliste für den Samtgemeinderat aufstellen, dort seien dann auch Kandidaten aus anderen Orten vertreten.

Vereinsförderung und Grundstücksvergabe sind Themen für die UBV

Das Vereinsleben in Calberlah und seinen Ortsteilen ist für die UBV einer der wichtigsten Faktoren, um die Gemeinde lebenswert zu machen. Die Förderungsmöglichkeiten seien nicht klar geregelt und müssten im Rat thematisiert werden. Auch das derzeitige Vergabeverfahren bei der Verteilung der Grundstücke sieht die UBV kritisch – es müsse zeitnah mit der Samtgemeinde besprochen werden. „Es muss uns einfach anhand sozial gerechterer Kriterien besser gelingen, dass Einwohner nicht gezwungen sind wegzuziehen, weil sie bei der Zuteilung nicht berücksichtigt werden“, sagt Jaeger.

Die Entwicklung des Haushaltes sieht die UBV „sehr kritisch“. „Vielleicht kann man aktuell noch von den Rücklagen der Vergangenheit zehren, aber auf Dauer ist das nicht möglich“, befürchtet Jaeger, dass Steuererhöhungen notwendig werden. Das solle unbedingt vermieden werden. Zudem müssten Themen wie die Verkehrssicherheit am neuen Kindergarten oder die E-Tankstelle am Rewe-Markt viel häufiger in den Fokus rücken. „Auch mit geringeren Mittel kann ein direkter Mehrwert geschaffen werden“, so Jaeger.

Von Christian Albroscheit