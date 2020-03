Wie Corona den Umweltausschuss beeinflusst

Calberlah

Gemeinhin ruht auch das kommunalpolitische Leben im Landkreis Gifhorn wegen des Coronavirus. Calberlahs Umwelt- und Wegeausschuss unter Vorsitz von Jochen Gese zog seine Sitzung am Montagnachmittag noch durch – wenn auch etwas anders als üblich.

Ausschussmitglieder halten Abstand

Während man sonst direkt nebeneinander sitzt, holten Ausschussmitglieder und Verwaltungsvertreter diesmal an den u-förmig aufgestellten Tischen und Stühlen alles an Abstand raus, was möglich war. Und Zuschauer gab es nicht, mal abgesehen von der Presse. Bürgermeister Thomas Goltermann berichtete eingangs, dass man dem Beispiel der Samtgemeinde Isenbüttel folge und den Publikumsverkehr im Gemeindebüro bis auf Widerruf einstelle. Politische Sitzungen würden vorerst wie geplant stattfinden. „Das kann sich aber kurzfristig ändern, je nach dem wie sich die Pandemie entwickelt“, wies Goltermann darauf hin, dass mit weiteren Einschränkungen zu rechnen sei.

Hummelwiese direkt an der Straße

Ein Anwohner des Tulpenweges hat wohl einen Grünstreifen in eine „Hummelwiese“ umgewandelt. Das sei grundsätzlich zu befürworten, allerdings wäre „es schön gewesen, vorher mit uns zu sprechen“, sagte Bürgermeister Goltermann. Ausschussvorsitzender Gese zweifelte derweil am Erfolg der Aktion, denn direkt an der Straße sei damit zu rechnen, dass „viele der nicht gerade als Schnellflieger bekannten Hummeln gegen Autos klatschen“, sagte er. Das wäre dann sicherlich kein Insektenschutz.

Fahrgemeinschaften in Corona-Zeiten

Während man im Sitzungssaal noch gebührenden Abstand voneinander hielt, fragte Gese für die vorgesehene Bereisung, welche Fahrgemeinschaften man bilden wolle. Aus ökologischer Sicht eine durchaus angebrachte, in Zeiten von Corona aber zumindest für Annegret Langbein ( CDU) wohl nur auf eine Weise zu beantwortende Frage: „Ich fahre allein. Alles andere ist mir zu dicht“, sagte sie. Und Hermann Plagge (UWG) fand eine Lösung, die Corona und Klimawandel gerecht wurde: Er radelte der Autokolonne hinterher.

Kahlschlag an Hecken?

Erster Stopp: Verbindungsweg zwischen Osloßer Weg und Kranichsee. Dort habe die Gemeinde einen Kahlschlag verübt, kritisierte Gese. Sie habe „allem, was kreucht und fleucht, Nahrungsgrundlage und Rückzugsort genommen“. Es sei ratsam, Weghecken alle fünf bis sieben Jahre einseitig zurückzuschneiden. „Optimal ist es, wenn von der Blüte bis zur Frucht für Tiere alles im Angebot ist. Hier ist aber nichts mehr übrig“, bemängelte Gese. Insekten, Vögel, Niederwild müssten jetzt viel zu lange warten, bis die Hecke wieder nachgewachsen ist. Bürgermeister Goltermann erklärte, dass man keine andere Wahl hatte: „Der Graben war komplett zugewachsen. Wir mussten ihn räumen. Und Hecken waren das ganz sicher nicht.“

Graben-Überfahrt soll breiter werden

Weiter zur Überfahrt des Verbindungsweges auf den Weg zum Kranichsee. Ein Landwirt hat beantragt, sie zu verbreitern, weil sie sonst mit modernen Fahrzeugen nicht nutzbar ist. Statt derzeit sechs Meter sollte sie acht bis zehn Meter breit sein. Der Grabendurchlass unter der Überfahrt müsste dazu verlängert werden. Die ursprünglich verlegten Rohre sind aber nicht mehr zu bekommen. Es bleibt also nur ein kompletter Neubau. Vorsitzender Gese sah, entgegen der Verwaltungsvorlage, jedoch nicht die Gemeinde als Nutznießerin dieser Baumaßnahme, weil der Weg nicht öffentlich gewidmet sei. Demnach sei zu prüfen, inwieweit die Eigentümer der Flurstücke links und rechts des Weges bereit sind, die Kosten zu übernehmen, sagte er.

Aspen-Fläche am Sportplatz

Am Sportplatz wollte Ausschussvorsitzender Gese schließlich, eine dicht mit Aspen bewachsene Fläche lichten lassen, um das Pflanzenwachstum am Boden zu verbessern. Bürgermeister Goltermann schloss das mit Hinweis auf Aussagen der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises aus. Die habe der Gemeinde – und das sei auch Gese bekannt – mitgeteilt, dass dort am Bewuchs nichts verändert werden darf. Der Ausschussvorsitzende wollte sich damit nicht abfinden und erneut beim Landkreis eine Anfrage stellen.

Lesen Sie auch:

Von Ron Niebuhr