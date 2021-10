Calberlah: Was für die papierlose Ratsarbeit spricht

Calberlah

Die letzte Sitzung der Wahlperiode stand am Montagabend für Calberlahs Gemeinderat an. Bürgermeister Thomas Goltermann blickte auf das Erreichte zurück. Es ging zudem um Wohnbebauung in Wettmershagen, digitale Ratsarbeit sowie Ehrungen für langjährig ehrenamtlich aktive Politiker.

Geehrt wurden vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund die Ratsmitglieder Hermann Plagge (Silber für 20 Jahre) sowie Michael Seelmann und Annegret Langbein (jeweils Bronze für 15 Jahre). Verabschiedet wurden Michael Seelmann, Heiner Tholen, Manfred Heise, Stefan Heise, Gerhard Kock, Ernst Janze, Michael Jaeger und Hermann Plagge. Letzterer war seit 1981 im Gemeinderat.

Jochen Gese besteht auf Ausnahmen von der papierlosen Ratsarbeit

Die Ratsarbeit läuft in Calberlah künftig möglichst papierlos ab. Mit Beginn der neuen Wahlperiode am 1. November erhalten Ratsmitglieder keine Sitzungsunterlagen mehr per Post. Stattdessen sind diese selbstständig online abzurufen. Jochen Gese (CDU) beantragte Ausnahmen, sofern einzelne Ratsmitglieder es wünschen. Der Rat lehnte das mit fünf zu acht Stimmen ab und beschloss mit acht Ja und vier Nein bei einer Enthaltung, auf papierbasierte Ratsarbeit zu verzichten. Phillip Passeyer (SPD) begrüßte das, denn man spare Kosten, Zeit und Personal für den bisher üblichen Postversand. „Und besser für die Umwelt ist es auch“, sagte er. Das sah Gese anders: „Es ändert doch nichts für die Umwelt, ob die Verwaltung es ausdruckt oder jeder für sich zuhause.“ Zudem sei papierlose Ratsarbeit „rechtlich kaum haltbar“, meinte er.

Hinsichtlich des Bebauungsplanes „Nord-West“ für Wettmershagen stimmte der Rat dem Entwurf zu, das Gebiet soll als allgemeines Wohngebiet in beschleunigtem Verfahren beplant werden. Einige Ratsmitglieder, darunter Annegret Langbein (CDU) und Passeyer, wollten bereits jetzt Vorgaben zu Gebäudehöhe und -gestaltung machen. Dem folgte der Rat nicht. Derlei Bedenken könne man auch später noch in den B-Plan einfließen lassen. Geses Wunsch nach einem reinen Wohngebiet fruchtete ebenso wenig, wohl auch weil Planer Hermann Schütz auf die dann extrem strengen Auflagen für Lärmschutz hingewiesen hatte. „Ich habe in 45 Jahren kein einziges reines Wohngebiet geplant“, sagte er.

Ein durchwachsenes Fazit aus 34 Ratssitzungen

Goltermanns Fazit aus insgesamt 34 Ratssitzungen fiel durchwachsen aus: Man habe zwar mit den Steuergeldern verantwortungsvoll gewirtschaftet. „Aber es bestand und besteht leider in Teilen des Rates großes Misstrauen gegenüber der Verwaltung“, bedauerte er. Die politische Arbeit habe „manche Kopfschmerzen“ bereitet. Kritische Diskussionen gehörten zur Demokratie, „aber genauso die Fähigkeit, Abstimmungsergebnisse zu akzeptieren, egal ob sie einem gefallen oder nicht“, betonte Goltermann. Sein Dank galt allen Ratsmitgliedern, vor allem aber den oft überlasteten Mitarbeitern der Gemeinde im Innen- und Außendienst.

Von Ron Niebuhr