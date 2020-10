Calberlah

Anwohner des Wacholderweges in Calberlah wünschen sich Verkehrsberuhigung in ihrer Straße. 2018 war das vom Rat abgelehnt worden. Statt dessen sollten Bäume gepflanzt werden, die für eine optische Verengung der Straße sorgen. Das war aber wegen dort verlaufender Gas-, Strom und Telefonleitungen nicht möglich. Daher entwickelten die Anwohner jetzt zusammen mit der Verwaltung ein neues Konzept für Verkehrsberuhigung.

Das sieht vor, einen Baum neu zu pflanzen, bestehende Pflanzinseln zu verbreitern und so genannte Kölner Teller auf die Straße zu kleben, kleine Metallbuckel. Für letzteres soll Eduard Arnold von der antragstellenden Interessengemeinschaft vorab das schriftliche Okay der sechs direkten Anwohner einholen, empfahl der Bauausschuss bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich.

Anzeige

Die Kölner Teller sind nicht bei allen beliebt

Das hatte Arnold vor ungefähr zwei Jahren schon mal gemacht, allerdings sind mittlerweile nicht mehr alle Nachbarn einverstanden mit dieser Form von Verkehrsberuhigung – im Winter seien die Teller für die radfahrenden Kinder ein schwer erkennbares Hindernis, das zu Stürzen führen könne. Und: „Wenige Meter von meinem Wohnzimmerfenster entfernt will ich diese Huckel wegen des Lärms nicht haben“, sagt ein Nachbar kategorisch.

Lesen Sie auch: Calberlah: Gemeinde führt Gespräche zur Bahnhofsumgestaltung

Arnold ist mittlerweile ein wenig ratlos. „Unser erster Vorschlag war, die Gehwege für die Schulkinder mit gelben Fußstapfen zu kennzeichnen.“ Das ist in einer Tempo-30er-Zone mit höhengleichen Flächen für alle Verkehrsteilnehmer jedoch nicht ohne weiteres möglich. Eine zeitweilige Tempomessung in der Straße habe ergeben, dass die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit bei 34 Stundenkilometern liege. „Aber es gab auch Ausreißer mit bis zu 51 Stundenkilometern, weil die etwa 120 Meter hier gerade und gut einsehbar sind.“ Und so werde auch schon mal beidseitig um den einen Baum herumgefahren, der in der Nähe seines Grundstücks steht. „Vielleicht könne man wenigstens die Pflanzstelle vergrößern, das würde dem Baum auch gut tun.“ Arnold will am Thema dranbleiben.

Bauausschuss gibt grundsätzliches Okay zu neuem Bauland in Wettmershagen

Im Nordwesten von Wettmershagen könnte neues Bauland entstehen. Der Ausschuss gab einstimmig sein grundsätzliches Okay, dort Bebauung zuzulassen. Die Kosten fürs erforderliche Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren wären dann vom Antragsteller zu tragen.

Bürgermeister Goltermann berichtete, dass die gemeindliche Laubsammelaktion am Samstag, 7. und 21. November, auf dem Denkmalplatz stattfindet. Noch bis Samstag, 28. November, stehen Big Packs für Laub in den Ortsteilen bereit.

Von Ron Niebuhr und Christina Rudert