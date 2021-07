Auf der Kreisstraße 64 brausen die Autos mit Tempo 100 an der Christus-Kita in Calberlah vorbei, auf der Mecklenburger Straße immerhin noch mit 50 Stundenkilometern – wenn die Fahrer sich an die Verkehrsregeln halten. Calberlahs Rat möchte dort für mehr Verkehrssicherheit sorgen und wendet sich nun mit einem ganzen Bündel von Anträgen an den Landkreis.