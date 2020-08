Calberlah

Das hat sich gelohnt: Zwölf Verkehrssünder hat die Polizei innerhalb von 90 Minuten auf der Kreisstraße 114 in Höhe Calberlah gestoppt und zur Kasse gebeten, elf waren deutlich zu schnell unterwegs, einer hatte das Überholverbot ignoriert. Zwischen 10 und 11.30 Uhr standen Beamte der Verfügungseinheit an der Tangente. Ein 22-Jähriger aus Flechtorf rauschte in der Tempo-70-Zone mit 120 Stundenkilometern an den Polizisten vorbei – das gibt für den Spitzenreiter ein Bußgeld von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Außerdem stoppten die Beamten einen 50-jährigen Gifhorner in seinem Ford, der im Überholverbot an einem Lastwagen vorbei zog. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro plus Verwaltungsgebühr und ein Punkt in Flensburg.

Von der AZ-Redaktion