Calberlah: Königsblauer Schalke-Fanclub verteilt selbstgebackene Kekse in Altenheimen und Klinik

Calberlah

Endlich konnten die Schalke-Nikoläuse vom Calberlaher Fan Club Königsblaue Niedersachsen wieder auf Tour gehen und viele Menschen zu Nikolaus beschenken. Den Inhalt von 120 Kekstüten hatten hauptsächlich die Schalker Frauen zuvor gebacken und liebevoll verpackt. Und die Königsblauen Petra und Dirk Hensel aus Friesoythe steuerten 168 Nikolausbärchen bei.

Die Calberlaher waren den beiden bei einem Auswärtsspiel in Bremen begegnet. Hensels betreiben einen Geschenkeladen und waren vom Engagement der Königsblauen Niedersachsen so begeistert, dass sie gleich Unterstützung schickten. Die meisten Bärchen landeten auf der Kinderstation im Krankenhaus Gifhorn.

Vom Hof aus singen die Königsblauen Weihnachtslieder

Das Christinenstift in Gifhorn, das DRK Pflegeheim in Calberlah und der Heilpädagogische Hof in Isenbüttel waren weitere Empfänger von Kekstüten. Ein persönliches Treffen mit den Bewohnern war aufgrund der Corona Regelungen zwar nicht möglich, aber trotzdem war die Freude bei allen riesengroß. In Calberlah bauten sich die Königsblauen im Hof des Pflegeheims auf und sangen ein paar Weihnachtslieder.

„Das war wieder sehr emotional für uns alle“, erzählte Norbert Beith, der 1. Vorsitzende des Schalke Fanclubs. „Es ist eine sehr schwierige Zeit im Moment und gerade für Heimbewohner oder Kinder in den Krankenhäusern doppelt schwer. Ich denke, wir konnten wenigstens ein paar Menschen heute ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Nun hofft Beith gemeinsam mit allen Königsblauen, „dass wir nächstes Jahr am Nikolaustag dann auch wirklich alle Menschen wieder persönlich sehen und zusammen Weihnachtslieder singen können.“

