Auch Puppen haben Probleme – und wer das nicht glaubt, muss sich nur einen vergnüglichen Abend mit dem Bauchredner Jörg Jará anschauen. Das ist mit Hilfe der Arbeitsgemeinschaft Culturbalah möglich, allerdings nicht zum ursprünglich geplanten Termin. Wie Annegret Langbein als Vorsitzende von Culturbalah mitteilt, wurde der Auftritt Jarás mit dem Titel „Puppen-Therapie“ vom 26. September auf Sonntag, 30. März 2021, verschoben – wegen Corona.

Herr Jensen verzweifelt an den neuen Medien, Olga vermisst den Elektriker und Herr Niemand hat so viele kleine Wehwehchen, dass er vergessen hat, was ihm eigentlich fehlt. Gut, dass im Puppenkosmos auch andere zu Wort kommen: Psychologie-Professor Karl-Friedrich Jensen gibt praktische Tipps, Ex-Knacki Lutz-Maria punktet mit einer Entspannungsübung und Telefonseelsorgerin Hilde Sommer macht ein Paar aus dem Publikum wieder glücklich. Bauchredner Jörg Jará macht in seinem Theaterprogramm aus der Puppen- eine Gruppen-Therapie, bei der sich die Zuschauer bestens amüsieren. Lachen ist eben die beste Medizin.

Die Direktion des Hansa-Theaters Hamburg entdeckte 1984 das junge Talent

Jará heißt mit bürgerlichem Namen Hans Jörg Pütz, und der ist 1959 in Flensburg geboren. Schon als Student – mit den Fächern Volkswirtschaft und Psychologie – wurde er von der Direktion des Hansa-Theaters in Hamburg 1984 entdeckt, und nach 60 erfolgreichen Vorstellungen dort war ihm klar: „Profi-Bauchredner zu werden war meine Berufung“, wie es auf seiner Homepage heißt. In Fernsehproduktionen war er bereits zu sehen, und was Jörg Jará so besonders macht, hängt sicher auch damit zusammen, dass weder die Psychologie noch das Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ihn je losgelassen haben. Und wenn er nicht auf der Bühne steht, ist Hans Jörg Pütz Coach, Transaktionsanalytiker und Berater.

Wenn er im März 2021 nach Calberlah kommt, kommt er nicht alleine: Dabei sind Herr Erwin Jensen, ein alter Meckerpott, der immer nörgelt und stänkert, sein großer Bruder Professor Jensen, der verrückte Vogel Olga, der für Elektriker schwärmt, das schüchterne Karlchen und Lutz Maria Adam, der gerne schlechte Witze erzählt. Erny Niemand und die wilde Hilde – Frau Sommer, die immer auf der Suche nach jungen Männern ist – kommen auch mit.

