Jury bestimmt am 9. Juli erste Ehrenbürger

Calberlah

Es ist so weit: Ab kommendem Montag können potentielle Kandidaten für eine Ehrenbürgerwürde in der Gemeinde vorgeschlagen werden. Die Vorschläge sichten und eine Entscheidung treffen, wem diese Würdigung zuteil werden soll, wird eine Jury, deren fünf Mitglieder Bürgermeister Thomas Goltermann nun vorstellte.

Neben ihm selbst sind es Manfred Heise als Vorsitzender der Schul-, Sport- und Kulturausschusses, Pastorin Sina Schumacher sowie Christiane Reimann vom Dorf- und Kulturverein Allerbüttel und Friedrich Riesenberg-Witte vom Bürgerverein Wettmershagen. Mit der Durchmischung der Jury hofft man, allen Belangen gerecht zu werden, aber auch der Tatsache, dass die Gemeinde aus mehr als dem Ort Calberlah besteht. Das Prozedere sieht vor, dass ab dem 22. Juni auf der Homepage der Gemeinde das Vorschlags-Formular als Download zur Verfügung steht. Angegeben werden müssen neben dem Namen dessen, der die Ehrenbürgerschaft verdient hätte, auch dessen Verdienste und Leistungen für die Allgemeinheit: „Damit wir als Jury auch etwas an der Hand haben“, so Goltermann.

Formular als Download

Das ausgefüllte Formular – für Rückfragen ebenfalls versehen mit dem Namen des Vorschlagenden – kann sodann per E-Mail an die Gemeinde geschickt oder als Papierausdruck dort abgegeben werden. Falls nötig, gibt es dort auch die Blanko-Formulare zum Ausfüllen. „Einsendeschluss für die Vorschläge ist der 7. Juli“, erklärt der Bürgermeister. Zwei Tage später wird die Jury zusammenkommen und entscheiden, wer die ersten Ehrenbürger oder -bürgerinnen der Gemeinde Calberlah werden, allerdings maximal zwei. Anschließend muss der Rat in seiner Sitzung am 14. Juli diese Entscheidung bestätigen. Die Ernennung von Ehrenbürgern soll jedes Jahr stattfinden. Der Gemeinde wie der Jury sei es wichtig, dass diese Wertschätzung allen zukommen können soll, die es verdient haben – also auch jungen Leuten. Ob Fußballtrainer oder stiller Helfer im Hintergrund, auf den immer Verlass ist.

Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde soll in einer Feierstunde erfolgen: „Durchaus auch in größerem Rahmen mit Vertretern der Vereine und einem Programm im Saal der Gemeinde“, kündigt Goltermann an. Beim Termin denke man an den September: „Aber wenn wegen Corona größere Veranstaltungen dann noch nicht möglich sind, verschieben wir es eben auf einen Termin, an dem es möglich ist.“ Aber zunächst einmal freut sich die Jury „auf die Vorschläge, die wir geschickt bekommen“, wie Schumacher betont. Ach ja: Falls derjenige, der zum Ehrenbürger gekürt werden soll, das gar nicht möchte, kann er das auch ablehnen: „Wir zerren keinen gegen seinen Willen in die Öffentlichkeit“, sagt der Bürgermeister.

Von Jörg Rohlfs