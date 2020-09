Calberlah: Gemeinde führt Gespräche zur Bahnhofsumgestaltung

Calberlah

Das Bahnhofsumfeld in Calberlah soll aufgewertet werden – darin war sich der Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch einig. Ganz leicht wird das aber nicht, wie die Diskussion zeigte. Ein Antrag der Gruppe UWG/Plagge, die Gemeinde möge Gespräche mit allen Beteiligten führen, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen, wurde einstimmig angenommen.

Die Gruppe UWG/Plagge sieht drei Problemfelder am Calberlaher Bahnhof. Erstens: Es gibt zu wenig Parkplätze. Zweitens: Die Ruine des alten Bahnhofsgebäudes stellt eine Gefahr dar. Drittens: Der Bahnhof an sich ist durch Vandalismus und Graffiti-Schmierereien in keinem guten Zustand.

Das Bahnhofsgebäude und eine mögliche Parkplatzfläche befinden sich in Privatbesitz

Das alte Bahnhofsgebäude und eine mögliche Fläche für zusätzliche Parkplätze in Verlängerung des jetzigen Parkplatzes befinden sich jedoch in Privatbesitz. Die Fläche sei zudem noch als Bahngelände gewidmet, berichtete Jochen Gese ( CDU). Er schätzte, dass eine Entwidmung zwei bis drei Jahre dauern würde. Und erst danach könnte das Areal als Parkplatz genutzt werden. Zudem müsse die Gemeinde nach Abriss der Ruine wohl eine Schallschutzwand als Ersatz bauen. „Das wird nicht billig“, meinte Gese, der aber betonte, die Bemühungen der Gemeinde zu unterstützen.

Die Situation am Bahnhof ist bekannt. Und die Gemeindeverwaltung hat laut Bürgermeister Thomas Goltermann auch schon begonnen, an Lösungen zu arbeiten, bevor die Gruppe UWG/Plagge ihren Antrag am 2. April einreichte. „Der Antrag deckt sich mit unseren Bemühungen. Wir stehen in Gesprächen, sind aber noch nicht so weit, dass man öffentlich etwas vorstellen kann“, berichtete Verwaltungsleiter Steffen Thiemann. „Es gibt noch keine Zahlen, Daten, Fakten“, ergänzte Phillip Passeyer ( SPD).

Die Debatte zum umstrittenen Allerbütteler Blumenwall sollte eigentlich nicht-öffentlich geführt werden

Laut Vorschlag der Gemeinde hätte die Diskussion über die Beseitigung des umstrittenen Blumenwalls am Weg zum Allerbütteler Spielplatz nicht-öffentlich geführt werden sollen. Auch um Persönlichkeitsrechte des Betroffenen zu schützen, wie Bürgermeister Goltermann erklärte. Ein Anlieger hatte dort Erde aufgeschüttet, um Pflanzkübel zu stützen, mit denen er sein Grundstück abstützt. Den Wall hat er auch auf Gemeindegrund angelegt. Der Ausschuss wollte die Angelegenheit jedoch öffentlich klären.

Umstrittener Blumenwall in Allerbüttel: Der Anlieger muss ihn bis zum 1. November beseitigen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Laut Verwaltungsleiter hat der Betroffene gegen den Verwaltungsakt, dass er den Wall beseitigen muss, keine Rechtsmittel eingelegt. Die Gemeinde könnte also sofort eine Fachfirma mit dem Rückbau beauftragen, der Allerbütteler müsste die Kosten tragen. Es herrschte jedoch Einigkeit darüber, eine letzte Frist zu gewähren: nämlich bis zum 1. November. „Es gibt keine Alternative zum Rückbau. Er hat rechtswidrig gehandelt“, meinte Jochen Gese. Zudem sei der Wall nicht sach- und fachgerecht angelegt. Das sah auch Horst-Dieter Hellwig so, dessen Gruppe UWG/Plagge die Diskussion des Themas beantragt hatte. „Wenn er gemeindeeigene Flächen nutzen will, muss er einen Antrag stellen und ein Konzept vorlegen“, sagte Hellwig. Die Möglichkeit dazu hat der Allerbütteler auch nach der Sitzung noch, um den Rückbau kommt er aber nicht herum.

Von Christian Albroscheit