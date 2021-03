Calberlah: Ehemaliger Bürgermeister Jochen Gese wegen Untreue in 17 Fällen angeklagt

Calberlah

In absehbarer Zeit wird sich ein Kommunalpolitiker aus dem Landkreis vor dem Amtsgericht Gifhorn rechtfertigen müssen. Wie die Staatsanwaltschaft in Hildesheim auf AZ-Anfrage bestätigte, wurde Anklage erhoben gegen den ehemaligen Bürgermeister und Gemeindedirektor Jochen Gese wegen Untreue in 17 Fällen. Es gibt eine zweite Anklage wegen Beihilfe. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.

„Wir haben einen 78-Jährigen wegen Untreue in 17 Fällen im Zeitraum von Ende 2014 bis September 2016 angeklagt“, erklärte dazu Christina Wotschke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der soll während seiner Amtszeit als Bürgermeister und Gemeindedirektor für die Zahlungen der Aufwandsentschädigungen in der Gemeinde verantwortlich gewesen sein. Der Linken-Politiker, Samtgemeinderatsherr und Calberlaher Bürger Edmond Worgul hatte das Verfahren gegen Jochen Gese durch eine Anzeige auf dem Dienstweg in Gang gebracht.

28 Fälle von Untreue sind inzwischen verjährt

Nachdem es 2012 eine neue Satzung in der Gemeinde gegeben habe, in der die Aufwandsentschädigungen bei Inhabern mehrerer Funktionen nicht mehr addiert werden sollten, habe der ehemalige Bürgermeister dennoch überhöhte Zahlungen an sich angeordnet, so die Anklage. Es geht um eine Passage der im Sommer 2012 verabschiedeten Entschädigungssatzung, wonach Politiker mit mehreren Ämtern nur für ein Amt die volle Aufwandsentschädigung erhalten, für jedes weitere Amt nur jeweils die Hälfte. Unterschrieben ist die Satzung vom damaligen Bürgermeister Jochen Gese.

Daher soll er gewusst haben, dass die angeordneten Zahlungen nicht korrekt gewesen seien, so die Anklage weiter. Bei den 17 Fällen von Untreue, die ihm vorgeworfen werden, geht es um einen Gesamtbetrag von 3400 Euro. Dafür soll sich Gese vor dem Strafrichter verantworten. Strafrichter führen Prozesse, bei denen das Strafmaß bei bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe liegen kann. 28 weitere Fälle, die in den Zeitraum von Juli 2012 bis November 2014 fallen, sind inzwischen verjährt, für sie werde Gese nicht mehr angeklagt. Dort ging es um eine Gesamtsumme in Höhe von 5600 Euro.

In dem Zusammenhang steht eine zweite Verhandlung an

Gese hatte im Zusammenhang mit einer Gemeinderatssitzung im August 2019, bei der die Vorwürfe – für ihn nach eigener Aussage überraschend – thematisiert worden waren, Stellung bezogen: „Die Satzung ist damals mit neun zu sieben Stimmen beschlossen worden.“ Intention sei seinerzeit gewesen, dass diese Regelung für alle Ämter außer das des Bürgermeisters und Gemeindedirektors gelte – was so aber nicht in der Satzung steht. „Ein entsprechender Satz fehlt“, bestätigte Gese seinerzeit.

Gegen eine 54-jährige Frau wurde in diesem Zusammenhang Anklage wegen Beihilfe in elf Fällen im Zeitraum von August 2015 bis September 2016 erhoben. Eingestellt wurde dagegen das Ermittlungsverfahren gegen den jetzigen Bürgermeister Thomas Goltermann. Geses Nachfolger hatte im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2021 einen entsprechenden Hinweis vom Rechnungsprüfungsamt bekommen und daraufhin das zu viel erhaltene Geld zurückerstattet.

Von Thorsten Behrens