Eine Anwohnerin der Hauptstraße in Calberlah hat bei der Gemeinde beantragt, vor ihrem Haus in Fahrtrichtung Isenbüttel einen fest installierten Blitzer aufzubauen. Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde wird sich bei seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen. Die Verwaltung hat bereits recherchiert und schlägt der Politik vor, den Antrag abzulehnen.

„Aufgrund dieses Antrages hat die Gemeindeverwaltung bereits Gespräche mit der Polizeiinspektion Gifhorn und dem Landkreis Gifhorn als zuständige Behörde geführt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Außerdem habe die Verwaltung dabei auch gleich den von Anliegern der Langen Straße in Allenbüttel bereits mehrfach gewünschten Blitzer in Fahrtrichtung Wolfsburg mit angesprochen.

Fordern seit Jahren einen Blitzer: Sandra Wirbel (v.r.) sowie Sabine und Rainer Liebrenz sagen den Rasern in Allenbüttels Ortsdurchfahrt den Kampf an. Quelle: Christina Rudert Archiv

Die Kosten für einen Starenkasten sind nicht unerheblich

„Die Einrichtung einer solchen stationären Geschwindigkeitsmessanlage verursacht laut Landkreis Gifhorn einmalige Kosten in Höhe von 80 000 bis 100 000 Euro sowie jährliche Folgekosten in Form von Wartung, regelmäßiger Eichung und Personal zur Betreuung in Höhe von zirka 25 000 Euro (bei Vergabe an eine Betreiberfirma)“, steht in der Verwaltungsvorlage. Dafür müsste ein Konzept erstellt und mit dem Landkreis Gifhorn abgestimmt werden.

Jetzt kommt das Aber: Sowohl die Polizei Gifhorn als auch der Landkreis lehnen laut Verwaltung die Aufstellung von Blitzern an den beiden genannten Standorten ab. Laut Calberlaher Verwaltung verweisen sie dabei auf die Richtlinien des Niedersächsischen Innenministeriums für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden. In dieser Richtlinie heißt es, dass eine lückenlose Verkehrsüberwachung nicht möglich sei. Deshalb müssten Prioritäten gesetzt und Schwerpunkte gebildet werden. „Überwachungsmaßnahmen sind dort zu konzentrieren, wo sich häufig Unfälle ereignen (Unfallbrennpunkte) oder die Wahrscheinlichkeit besteht, daß sich Unfälle ereignen werden (Gefahrenpunkte)“, so steht es wörtlich in der Richtlinie – gefolgt von dem Satz: „Das sind insbesondere solche Stellen, an denen wiederholt wichtige Verkehrsregeln missachtet werden und die nicht durch verkehrstechnischen Vorkehrungen zu entschärfen sind.“

Bei beiden Standorten handelt es sich nicht um Unfallschwerpunkte oder Gefahrenpunkte

Für beide potenzielle Standorte treffe die Klassifizierung als Unfallbrennpunkte oder Gefahrenpunkte nach korrespondierenden Einschätzungen der Polizei und des Landkreises jedoch nicht zu, so die Verwaltung. Und damit spielt auch der Folgesatz in der Richtlinie keine Rolle mehr.

Konsequent ist deshalb der Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung, den Antrag auf Installation eines Blitzers an Calberlahs Hauptstraße ebenso wie an Allenbüttels Langer Straße abzulehnen – dort übrigens nicht zum ersten Mal. Nun muss die Politik entscheiden, ob sie diesem Vorschlag folgt – der Bau- und Planungsausschuss hat das Thema am Donnerstag, 22. Oktober, ab 17 Uhr im Gemeindebüro auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind der Neubau eines Reihenhauses an der Bahnhofstraße in Calberlah, eine Verkehrsberuhigung für den Wacholderweg in Calberlah, die Schaffung von neuem Bauland in Wettmershagen sowie der Hochwasserschutz in Allenbüttel. Wer als Zuhörer teilnehmen möchte, muss sich am Dienstag, 20. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr unter Tel. (0 53 74) 12 46 anmelden.

