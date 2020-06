Neue Christus-Kita läuft nur im Notbetrieb

Calberlah

Eigentlich sollte die neue Christus-Kita Anfang April mit vier Gruppen in Betrieb gehen, aber Corona kam dazwischen. Zurzeit läuft nur eine Notbetreuung, ab Mitte August soll allmählich in den Regelbetrieb übergegangen werden. Ob und wie dann das „offene Konzept“ als prägendes Moment der Einrichtung umgesetzt werden kann, ist laut Kitaleiterin Claudia Fabry-Sünder noch nicht klar.

„Wir haben keine Gruppenräume“, erklärt die 58-Jährige, die zuvor die DRK-Kita in Sandkamp geleitet hat. Stattdessen gibt es sechs so genannte Funktionsräume (mit Nebenräumen), zwischen denen die Kinder sich frei bewegen können – wenn es dereinst keine Corona-Regeln mehr geben sollte. Es existiert ein Familienzimmer mit Kaufladen und Küche, ein Bauraum mit Legos und Bausteinen, ein Atelier zum Malen und Basteln, das auch mit Werkbank und Werkzeug ausgestattet ist, die Forscherwelt für chemische und physikalische Experimente, eine Leseinsel mit Büchern als Rückzugsort und eine Cafeteria, wo gegessen wird. Noch im Bau ist der Wahrnehmungsraum für die fünf Sinne.

Anzeige

Extra breite Flure

Die Flure sind extra breit fürs Fahren mit Bobbycar oder Dreirad und der Bewegungsraum ist mit vielem ausgestattet, was man auch in Turnhallen findet. Eine weitere Besonderheit der Christus-Kita, die vom Evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverband Gifhorn betrieben wird, ist der so genannte Übergangsraum. Der ist für die Kinder gedacht, die im Folgejahr aus den beiden Krippengruppen in den Kindergarten wechseln, „um den Übergang aus dem behüteten Krippenbereich zu erleichtern“, so Fabry-Sünder.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Tolle Ausstattung, besonderes Konzept, engagiertes Team – das einzige was fehlt sind wegen Corona die Kinder.

Die Vorteile des offenen Konzepts, das seit einiger Zeit zum Teil auch in der Isenbütteler St.-Marien-Kita zur Anwendung kommt, seien, dass „die Kinder selbst entscheiden können, was sie tun möchten, und lernen, Entscheidungen zu treffen“. Indem ihnen nichts vorgegeben würde, könnten sie „eigene Lernstrategien und ihre Interessen selbst entwickeln“. Das Team der Kita besteht bei Voll-Auslastung aus 17 pädagogischen Mitarbeiterinnen sowie fünf Raumpflege- und Küchenkräften. Fabry-Sünder sagt von ihrem Team, es sei „herausragend, sehr engagiert und motiviert“. Alle hätten bei der Erarbeitung des Konzepts entsprechend mitgewirkt.

„Kann man nicht trennen“

Zurzeit hilft aber auch das beste Konzept nicht, zurzeit läuft nur eine Notbetreuung in zwei Gruppen zu je 13 Kindern. Gegessen wird in Funktionsräumen, die abwechselnd benutzt, anschließend desinfiziert und dann 24 Stunden nicht betreten werden. Die Ausstattung der Kita sei „toll, wir haben super Möglichkeiten und sind mit allem total zufrieden“ – das einzige, das fehlt, sind die Kinder. „Wir hoffen auf den Regelbetrieb, fürchten aber, dass die Trennungsregeln bleiben.“ Seitens des Landes gebe es zwar die Ankündigung einer Lockerung der Regeln: „Aber dazu, wie das genau aussehen soll, gibt es keine klaren Aussagen“, so Fabry-Sünder, die aber meint, dass man Kinder im Kindergartenalter „einfach nicht trennen kann“.

Bis Ende Juli sollen auch die restlichen Funktionsräume sowie die Außenanlagen fertig gestellt sein. Dann können maximal 130 Kinder die Einrichtung besuchen, davon 30 im Krippenbereich. In diesem Jahr werden laut Fabry-Sünder 75 Kindergartenkinder aufgenommen. Der vorläufige Plan der Christus-Kita ist der, dass dies von Mitte August bis Ende September nach und nach passieren wird. Parallel und bis zum 1. November gesellen sich die Krippenkinder dazu, die nicht Teil des offenen Konzepts sind, sondern in zwei Gruppen- mit angrenzenden Schlafräumen untergebracht sein werden. „Ich weiß noch nicht, wie es wirklich werden soll. Ich bin gespannt.“

Multifunktional angelegte Räume Baubeginn für die Christus-Kita an der Mecklenburger Straße in Calberlah war im November 2018. Bauherrin war die Samtgemeinde Isenbüttel. Grundsteinlegung war im Februar 2019. Die avisierten Kosten lagen am Anfang bei 3,8 Millionen Euro, aktuell sind – auch durch die planerische Erweiterung von vier auf sechs Gruppen – knapp sieben Millionen verplant. Die Räumlichkeiten sind „multifunktional“ angelegt, bei Bedarf kann aus einem Funktionsraum im Kindergarten ein Gruppenraum für die Krippe werden. Der gesamte Komplex besteht aus mehreren miteinander verbundenen Häusern mit Satteldächern, die Flure tragen Pultdächer. Die Haustechnik ist im nicht ausgebauten Dachgeschoss untergebracht. Das gesamte Gelände ist 4600 Quadratmeter groß, der überbaute Raum beträgt 1500 Quadratmeter.

Lesen Sie auch

Von Jörg Rohlfs