Calberlah

„Die Schablone, in der ich wohne“ heißt das neue Programm, mit dem La Signora – Carmela De Feo – am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr auf der Bühne der Realschule in Calberlah steht. Gastgeber ist die Arbeitsgemeinschaft Culturbalah, die gemeinsam mit der AZ am Mittwoch, 6. November zweimal zwei Tickets ver...