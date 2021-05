Gifhorn

Knapp fünf Monate vor der Kommunalwahl ist die CDU-Fraktion im Calberlaher Gemeinderat zerbrochen. Die bisherige Fraktionssprecherin Annegret Langbein, Altbürgermeister Jochen Gese und Ernst Janze junior haben ihren Austritt verkündet und eine neue Gruppe gegründet – die Gründe dafür bleiben nebulös.

„Wir haben uns darauf geeinigt, uns nicht zu den Gründen zu äußern“, sagt Jochen Gese. Nur so viel: Man sei nicht im Bösen auseinander gegangen. Der Rückzug gelte zudem nur für die Gemeinderatsfraktion in Calberlah, nicht aber für die übrigen politischen Mandate. Auch aus der CDU sei er nicht ausgetreten, so Gese. So ist es auch bei Annegret Langbein. Sie sagt auf AZ-Anfrage: „Von mir gibt es überhaupt keinen Kommentar. Das ist so abgesprochen und da halte ich mich dran.“

In der verbliebenen CDU-Fraktion, die nun noch aus Michael Jaeger, Manfred Heise, Dirk Leschner und Stefan Plagge besteht, herrscht Rätselraten. Der bisherige stellvertretende und nun neue Fraktionsvorsitzende Michael Jaeger sagt: „Wir haben uns nicht gestritten oder überworfen.“ Warum es dennoch zum Bruch kam, ist auch für ihn nicht ganz klar.

Aus Sicht einiger Fraktionsmitglieder lief in der Ratsarbeit „nicht alles rund“

Die Fraktion habe sich zuletzt getroffen, um die vergangene Wahlperiode Revue passieren zu lassen. Dabei sei klar geworden, dass aus Sicht einiger Mitglieder in der Ratsarbeit „nicht alles rund“ lief. Man habe sich eine andere Art der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den übrigen Fraktionen gewünscht. „Ein ,Weiter soʻ hätten einige nicht akzeptiert. Vielleicht wurde das als Kritik aufgefasst“, mutmaßt Jaeger.

Warum die Drei den Schritt so kurz vor der Wahl vollzogen haben, kann Jaeger nicht nachvollziehen. Die CDU sei derzeit in Gesprächen für die Kandidatenliste für die Kommunalwahl im September. „Wir wollen einen Neuanfang und der funktioniert nur mit dem ein oder anderen Neuling“, sagt der Fraktionssprecher – und fügt hinzu: „Ich gehe davon aus, dass es mit den Dreien für beide Seiten keinen Sinn mehr macht.“

Für Bürgermeister Thomas Goltermann bedeutet das Zerbrechen der CDU-Fraktion „jede Menge Arbeit“. Die Verwaltung kläre nun die nächsten Schritte ab, etwa ob und wie die Ausschüsse neu besetzt werden müssen. Vermutlich Mitte oder Ende Mai werde der Gemeinderat zu diesem Thema tagen. „Auch für uns kam der Schritt überraschend“, so Goltermann.

Von Christian Albroscheit