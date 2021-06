Bundessiegerin: Zugbegleiterin Claudia Menges aus Isenbüttel ist „Eisenbahnerin mit Herz“

Isenbüttel

„Das Besondere im Alltäglichen finden“ – darum geht es vielen Menschen. Und darum geht es auch beim „Eisenbahner mit Herz“. Es geht darum, ganz besondere Menschen auszuzeichnen, die im Alltag der Eisenbahn etwas ganz Besonderes geleistet haben.

Viele Mitarbeitende von metronom sagen immer wieder, wenn es um die Auszeichnung „Eisenbahner mit Herz“ geht: „Was soll ich denn Besonderes geleistet haben? Ich mache doch einfach nur meinen Job.“ So eigentlich auch Claudia Menges. Und trotzdem ist sie am Mittwoch zur Bundessiegerin 2021 gekürt worden.

Ein Unfall sorgt für einen außerplanmäßigen Halt

Und das kam so: Ferdinand Wanzek ist Fahrgast im enno, einem Verkehrsnetz von metronom, und an einem späten Abend im August 2020 unterwegs ins heimische Wolfsburg. Schon beim Einstieg in den enno fällt ihm die freundliche Art der Zugbegleiterin Claudia Menges auf. Es kommt wie so oft – nämlich anders: Der enno muss wegen eines Unfalls auf der Strecke kurz vor Braunschweig außerplanmäßig halten.

Claudia Menges geht durch die Reihen und informiert alle Reisenden persönlich über den Grund. Der Bahnhof Braunschweig bleibt gesperrt. So fährt der Zug zurück Richtung Hildesheim und hält in Lengede. Dort steigen die Reisenden nach einer Stunde Wartezeit in einen Schienenersatzverkehr-Bus zum Hauptbahnhof Braunschweig.

Der noch minderjähriger Fahrgast Ferdinand Wanzek und zwei 17-jährige Mädchen müssen allerdings weiter Richtung Wolfsburg beziehungsweise Watenbüttel. Inzwischen ist es schon nach Mitternacht. Glücklicherweise kann der Busfahrer die beiden Mädchen auf dem Weg ins Depot zu Hause in Watenbüttel absetzen und dabei auch noch über Wolfsburg fahren.

Bleibt noch Ferdinand, dessen Anschlussbus in Wolfsburg nicht mehr fährt, und der somit 40 Minuten durch die Nacht laufen müsste, um nach Hause zu kommen. Auch ein weiterer Fahrgast, der kein Deutsch spricht, muss in einen anderen Teil der Stadt und bekommt keinen Bus mehr. Claudia Menges fasst sich ein Herz und fährt beide in ihrem privaten Auto mitten in der Nacht nach Hause.

Vom Unternehmen gibt es viel Lob für das Engagement

Ein besonderes Engagement, dass ihr jetzt den Bundessieg bei „Eisenbahner mit Herz“ eingebracht hat. „Unsere Fahrgastbetreuer wissen es besser als alle anderen, mit welchen Herausforderungen wir bei der Eisenbahn jeden Tag zu kämpfen haben: überlastete Strecken, knappe Anschlüsse, die richtige Information zur richtigen Zeit. Da kann einem schon mal die gute Laune vergehen. Nicht so bei Claudia Menges. Es gibt nicht viele Menschen, die eine so grundsätzlich fröhliche, hilfsbereite und positive Ausstrahlung und Lebenseinstellung haben wie sie. Claudia Menges packt an und hilft, wo es nötig ist. Die Preisträgerin hat Charakter bewiesen – sie hat Ihre Fahrgäste davor bewahrt, durch die Kälte zu irren, weil es auf der Strecke gerade hakte“, heißt es vom Unternehmen metronom, das den enno betreibt.

Von der AZ-Redaktion