Isenbüttel

Das Paar war noch rechtzeitig aus dem Haus gekommen und hatte auch seinen Hund noch retten können. Dennoch kam die Bewohnerin nach dem Brand eines Blockhauses im Tankumsee-Wohngebiet am Donnerstag vorsorglich ins Klinikum. Bei ihr besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Die beiden Bewohner seien schon draußen gewesen, als er mit seinen Leuten vor Ort eintraf, so Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Andreas Schmidt von der Feuerwehr Isenbüttel. Den ersten Angriff nahmen die Einsatzkräfte mit dem Wasser aus ihrem Tanker vor. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz waren am Werk. Nach nicht einmal 20 Minuten hatten sie das Feuer unter Kontrolle, es folgten Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle per Wärmebildkamera. „Die Temperatur liegt jetzt auf dem Niveau der Umgebungstemperatur“, sagt Schmidt. Die Feuerwehrleute hatten auch Teile des Daches abgenommen, um etwaigen Glutnestern auf die Spur zu kommen. Doch sie konnten bald Entwarnung geben.

Es hätte auch anders kommen können, nicht nur weil der Brand des Blockhauses eine Woche früher bei der damaligen Hitze ein anderes Ausmaß hätte nehmen können. Die Anfahrt bereitete den Einsatzkräften fast mehr Scherereien als das Löschen selbst.

Diverse Probleme bei der Anfahrt

Der Alarm um 14.28 Uhr lautete noch „Dachstuhlbrand“, so Schmidt. Abgesehen davon, dass gerade viel Verkehr in Isenbüttel herrschte und die Anfahrt zum Feuerwehrhaus bremste, bekamen die Einsatzkräfte laut Schmidt zunächst eine falsche Adresse. Diese wurde noch während der Anfahrt korrigiert, als die Meldung mit „in voller Ausdehnung“ ergänzt wurde. Die wegen der neuen Lage nötige Nachalarmierung der Wehr Calberlah sei aber nicht rausgegangen, sagt Schmidt. Vor Ort habe sich glücklicherweise heraus gestellt, dass „volle Ausdehnung“ dann doch nicht zutraf.

21 Frauen und Männer der Isenbütteler Wehr konnte Schmidt zusammen trommeln für den Einsatz. Für einen Werktag und diese Uhrzeit sei das ein guter Wert, sagt der Ortsbrandmeister.

Haus ist nicht mehr bewohnbar, Polizei nimmt Ermittlungen auf

Zwei Rettungswagen waren laut Schmidt vor Ort, ebenso ein Wagen der Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK. Der Notarzt habe mit beiden Bewohnern des Blockhauses gesprochen, letztendlich kam nur die Frau ins Klinikum. Das Haus sei nicht bewohnbar, so Schmidt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

Von Dirk Reitmeister