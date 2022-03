Isenbüttel

Die Jugendförderung der Samtgemeinde Isenbüttel bietet im April ein vielfältiges Angebot für Jugendliche an.

Am Freitag, 1. April, startet das Programm mit einem Ausflug in die VirtuaLounge Braunschweig. Dabei handelt es sich um eine Eventlocation rund um die Themen Virtual Reality und Gaming. Die Jugendförderung hat die Party VR Lounge gebucht für einen Nachmittag voller Spaß und Action in der virtuellen Realität. Teilnehmen können Jugendliche ab 13 Jahren.

Nachhaltigkeit ist Thema in den Osterferien

In den Osterferien (4. April bis 13. April) bietet die Jugendförderung für Jugendliche unterschiedlichen Alters verschiedene Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit an. Egal ob köstlich, kreativ oder handwerklich; es ist für jede oder jeden etwas dabei. Neben Upcycling- und DIY-Angeboten, bei denen zum Beispiel Hygieneartikel oder Regale aus alten Büchern hergestellt werden, wird es vegane und vegetarische Kochangebote geben. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, an einem Online-Escape-Room teilzunehmen sowie Insektenhäuser zu bauen.

Auch die beiden Treffpunkte in Calberlah und Isenbüttel greifen das Thema Nachhaltigkeit auf und richten ihre Angebote in dem Zeitraum entsprechend aus. So können Interessierte „Jenga Extrem nachhaltig“ spielen, Kerzenhalter aus alten Deckeln oder Blumentöpfe aus Konservendosen basteln.

Jugendliche kochen mit einem Profi

Am Freitag, 22. April, heißt es wieder „Komm kochen!“. Das Koch-Angebot der Jugendförderung geht in die nächste Runde. Während des Kurses haben die Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren die Chance, mit einem Profikoch Menüs zu zaubern. Im April startet das Koch-Programm mit Frühlingsrollen, die entweder mit Fleisch oder mit buntem Gemüse gefüllt werden und im Anschluss mit einer Sweetchili- und/oder einer Sojasauce verspeist werden.

Am 29. April können Jugendliche ab zwölf Jahren mit der Jugendförderung Isenbüttel ins Greifhaus nach Braunschweig fahren, um zu bouldern – Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Weitere Infos und Anmeldungen online unter www.anmeldung.rabenspass.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Fragen beantwortet Imke Hashagen per E-Mail (imke.hashagen@isenbuettel.de) oder telefonisch unter (0 53 74) 88 53.

Ein weiteres Highlight ist am Samstag, 30. April, die Wiedereröffnung des Jugend-hackt-Labs Isenbüttel. Seit Herbst 2021 finden die Angebote des Labs online statt. Ab Ende April sollen die Angebote wieder in Präsenz stattfinden. Dies möchte die Jugendförderung mit einer Wiedereröffnung feiern. Weitere Infos folgen.

